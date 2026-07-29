Un historial médico preocupante: Alonso hereda una crisis valorada en 62 millones de euros

El comienzo de Xabi Alonso en el Chelsea no se ha limitado a delinear los rasgos de su nuevo proyecto deportivo o a cerrar fichajes que refuercen las filas del equipo, ya que también se ha encontrado ante una pesada herencia de contrataciones costosas que no dieron el rendimiento esperado.

Y parece que uno de los expedientes más complicados de todos ha vuelto a imponerse pronto con el inicio de la pretemporada del nuevo curso.

Según el diario Sport, el belga Romeo Lavia es uno de los ejemplos más destacados de los fichajes que han lastrado al Chelsea en los últimos años. El club londinense desembolsó cerca de 62 millones de euros para incorporarlo desde el Southampton en el verano de 2023, cuando el equipo estaba dirigido por Mauricio Pochettino.

Lavia era considerado entonces uno de los talentos emergentes más destacados del centro del campo, gracias a su juventud, su potencial físico y su temprana experiencia en la Premier League, pero las lesiones recurrentes arruinaron su trayectoria desde que llegó a Stamford Bridge.

El jugador llegó a Londres arrastrando problemas en el tobillo derecho, y desde entonces ha sufrido 12 lesiones distintas, disputando únicamente 43 partidos, sin haber logrado hasta ahora completar un encuentro entero con la camiseta del Chelsea, en un panorama decepcionante para un futbolista que estaba destinado a liderar el centro del campo durante años.

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La pretemporada actual representaba una nueva oportunidad para que Lavia comenzara un capítulo diferente bajo la dirección de Xabi Alonso, pero el inicio no fue el ideal, después de sentir molestias en el músculo posterior durante el primer partido amistoso frente al Western Sydney Wanderers.

Alonso confirmó tras el encuentro que el jugador se quejó de un problema en los isquiotibiales, expresando su deseo de que llegue a tiempo al amistoso frente al Tottenham previsto para el sábado, pero al mismo tiempo insistió en que el club no precipitará su regreso, afirmando: "No tiene sentido arriesgar".

Aunque la nueva lesión no parece grave, ha vuelto a poner el foco en un jugador cuyo historial médico sigue generando preocupación, en un momento en el que su contrato con el Chelsea se extiende hasta 2030, mientras el club continúa esperando el momento en que su estado físico le permita mostrar el nivel con el que llamó la atención en el Southampton.

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