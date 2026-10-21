El Bayern de Múnich afronta el esperado duelo ante el Arsenal con cifras destacadas en sus partidos como local en la primera fase de la Liga de Campeones de Europa, pero lo que hizo el Manchester City hace unos 13 años da esperanzas al conjunto londinense.

El Bayern de Múnich se prepara para recibir al Arsenal en el estadio "Allianz Arena" la noche de este miércoles en uno de los grandes partidos de la tercera jornada de la fase de liga del torneo continental.

Según las estadísticas del sitio oficial de la Liga de Campeones de Europa, el Bayern de Múnich no ha perdido en sus últimos 39 partidos disputados en casa en la fase de grupos o la fase de liga, con 37 victorias y dos empates.

Pero lo paradójico es que su última derrota en casa en esta fase llegó ante un equipo inglés, cuando cayó ante el Manchester City por 3-2 en diciembre de 2013, lo que abre la puerta al Arsenal.

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El Bayern de Múnich también ha marcado en sus últimos 23 partidos en la Liga de Campeones de Europa, y en sus ocho últimos encuentros en la competición se han anotado 44 goles, a un promedio de 5,5 goles por partido.

El conjunto bávaro ha ganado 8 de los 15 enfrentamientos previos ante el Arsenal en la Liga de Campeones de Europa, frente a 4 victorias del equipo inglés.

Por su parte, el Arsenal ha ganado sus últimos 14 partidos en la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, y 7 de esas victorias llegaron fuera de casa.



