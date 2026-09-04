El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, resolvió la situación de sus dos nuevas estrellas —el brasileño Gabriel Martinelli y el inglés Ollie Watkins— de cara a su participación en el derbi de Riad ante el Al-Shabab.

El Al-Hilal visita al Al-Shabab hoy viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Al-Riyadiah" señaló que Martinelli se incorporó a la concentración del Al-Hilal para el derbi ante el Al-Shabab, y se espera que figure en la lista definitiva que Inzaghi dará a conocer justo antes del partido.

Esto ocurre menos de 24 horas después de que el club de la capital anunciara la contratación de Martinelli, procedente del Arsenal, en una operación cuyo valor ascendió a 65 millones de euros, según revelaron informes de prensa.

Por su parte, el delantero inglés Ollie Watkins, procedente del Aston Villa, encabezará el once titular que anunciará el técnico italiano, según reveló el diario saudí "Al-Youm".

Watkins ya había comenzado su andadura con "El Líder" el pasado martes, cuando ingresó como suplente y marcó el tercer gol en la victoria en el clásico frente al eterno rival, el Al-Ahli, por 3-0, en el estadio Kingdom Arena.

El Al-Hilal busca lograr su quinto triunfo consecutivo para seguir liderando la tabla de clasificación, cima que ocupa actualmente con 12 puntos, solo por diferencia de goles sobre el Al-Nassr, segundo clasificado.