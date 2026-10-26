Gavi, la estrella del Barcelona, atraviesa uno de los periodos más delicados desde su ascenso al primer equipo, después de vivir una situación sin precedentes en su carrera.

El diario Sport informó de que Gavi no participó en el Clásico, por primera vez desde su debut con el Barcelona, debido a una decisión técnica.

El entrenador Hansi Flick no contó con los servicios de Gavi ante el Real Madrid, algo que tiene un significado especial dada la importancia que el jugador concede a estos enfrentamientos, además de su espíritu competitivo en los grandes partidos.

De hecho, Gavi fue una de las figuras más destacadas de las declaraciones previas al partido, después de mostrar públicamente su entusiasmo por enfrentarse al rival de siempre.

El sábado dijo: «En los partidos de Clásico, hay que ir a la guerra. No importa cómo llegue cada uno de los dos equipos al partido, son enfrentamientos que se juegan a muerte».

Estas declaraciones reflejaron el entusiasmo de Gavi, pero ese entusiasmo no encontró prolongación sobre el terreno de juego.

Que se sentara en el banquillo no fue una sorpresa, pero la sorpresa estuvo en que Flick no le concediera ni un solo minuto de juego.

La presencia de Gavi en el once titular se ha limitado a un margen muy estrecho esta temporada, y las dificultades que afronta para encontrar un sitio en el equipo se han hecho más evidentes con el paso del tiempo.

El técnico alemán había hablado de su situación con él personalmente, y le explicó la magnitud de la enorme competencia que existe en el centro del campo.

Flick dijo el pasado mes de septiembre: «Gavi tiene mucha ambición y siempre quiere jugar. Jugó, luego se lesionó y después volvió a jugar, pero el equipo marcha bien en su situación actual, y hay que aceptarlo».

Este mensaje apuntaba implícitamente a que Gavi tendría que armarse de paciencia. Pero el problema reside en que su situación amenaza con volverse aún más complicada. La vuelta de Frenkie de Jong, que ya retomó la participación ante el Real Madrid, abre la puerta a una nueva competencia en una zona del campo en la que Pedri y Dani Olmo parecen tener asegurados sus puestos.

A ello se suma que Fermín y Dani Olmo ofrecen otras opciones de carácter ofensivo. E incluso Marc Bernal, dadas sus características y su posición en el campo, se adelanta a Gavi en el número de minutos de juego en algunos escenarios.

Esta situación podría acabar convirtiendo a Gavi en el último de los centrocampistas en el orden de opciones de rotación de Flick.

A los 22 años, Gavi se encuentra ante un reto que no esperaba. Tras superar graves problemas físicos, necesita recuperar la continuidad y una presencia influyente en el equipo.

No hay duda de que posee una personalidad competitiva fuerte, pero ahora se le exige convencer a Flick de que merece un sitio en un centro del campo en el que reservar una plaza resulta más difícil día tras día.

El contrato de Gavi con el Barcelona se extiende hasta el año 2030, y además muestra un compromiso total con el club. Aun así, sigue siendo necesario seguir cómo evoluciona su situación de aquí al próximo mes de enero.

Flick apuesta por una rotación limitada de jugadores, pero incluso con estos cambios, los números de Gavi no parecen buenos. Ha sido titular en solo dos partidos y apenas ha dispuesto de unos pocos minutos de juego.

Su marginación en este Clásico resulta muy llamativa, dado el impacto que Gavi acostumbraba a dejar en este tipo de enfrentamientos.