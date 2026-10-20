El Paris Saint-Germain y el Barcelona se vieron obligados a realizar dos sustituciones tempranas por lesión en su enfrentamiento de la Liga de Campeones de Europa, en un partido que registró cifras poco habituales en la historia de la competición.

Ousmane Dembélé se retiró lesionado en el minuto 19 para dar entrada a Ferran Torres, en un relevo que reunió a dos jugadores que anteriormente habían vestido la camiseta del Barcelona.

Según los datos de MisterChip, esta es la séptima vez en la era de la competición continental bajo el nombre de "Liga de Campeones" en la que un jugador es sustituido por otro que previamente había jugado en el club rival, y el último ejemplo de ello se dio el 25 de octubre de 2022, cuando salió Haaland y entró Akanji en el partido entre el Manchester City y el Borussia Dortmund.

Dembélé protagonizó la segunda sustitución más rápida de un jugador titular en la historia del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, por detrás de la salida de Modeste M'Bami en el minuto seis ante el Oporto el 7 de diciembre de 2004.

Después, el Barcelona se vio obligado a realizar otro cambio en el minuto 27, tras la lesión de Dani Olmo y su salida para dar entrada a Fermín López.

De este modo, se convirtió en el décimo partido en la era de la Liga de Campeones en el que un jugador titular de cada uno de los dos equipos es sustituido durante los primeros 30 minutos, y el primero en 19 años.

Este hecho no se daba desde el enfrentamiento entre el Beşiktaş y el Olympique de Marsella el 28 de noviembre de 2007, cuando salió Cissé en el minuto 20 y Samir Nasri en el minuto 26.