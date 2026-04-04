Un guion de locos otorga a Al-Nassr el título de la Liga Saudí frente al Al-Hilal

El Al-Nassr tiene una oportunidad de oro para hacerse con el título de la Liga Saudí Roshen en la actual temporada 2025-2026 frente a su vecino y rival histórico, el Al-Hilal.

El Al-Hilal se queda a 5 puntos del Al-Nassr, líder de la clasificación de la Liga Saudí, tras empatar 2-2 con el Al-Taawoun este sábado en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

De este modo, Al-Nassr podría proclamarse campeón de la Liga Saudí en su enfrentamiento contra Al-Hilal, el próximo 7 de mayo, en el estadio Al-Awal Park, en la jornada 32 de la Liga Roshen.

Antes de ese partido, el Al-Nassr disputará cuatro encuentros en la Liga Roshen, frente a Al-Akhdoud, Al-Ittifaq, Al-Ahli y Al-Qadsia, en las jornadas 28 a 31.

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Si Al-Nassr gana esos partidos, la diferencia con Al-Hilal, segundo clasificado, seguirá siendo de 5 puntos antes de su enfrentamiento en el derbi de Riad, siempre y cuando «El Líder» consiga ganar también todos sus partidos.

Y si el Al-Nassr consigue vencer al Al-Hilal en el derbi, la diferencia aumentará a 8 puntos, a solo dos jornadas del final de la temporada, lo que significaría que el «Al-Alamy» se proclamaría campeón de la Liga Roshen.

Este título sería el primero del Al-Nasr en la Liga Roshen, tras una ausencia de siete años completos, desde que lo ganara por última vez en 2019.