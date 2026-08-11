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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty
Abobakr El Mokadem

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Un grave revés pone el futuro de Pogba en el aire

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Sufrimiento continuo para la estrella francesa

El francés Paul Pogba, jugador del Mónaco, ha sufrido otro contratiempo, lo que supone un duro golpe antes del inicio de la nueva temporada.

El diario "As" señaló que el centrocampista francés no completó la sesión de entrenamiento de hoy con el Mónaco en Inglaterra, ya que, mientras participaba en un partidillo reducido, el campeón del Mundial 2018 sintió dolor en su muslo izquierdo.

No es el momento adecuado para una lesión de Pogba; apenas ha jugado 45 minutos en la pretemporada. Comenzó a entrenar con el equipo a finales de la semana pasada, pero ahora sufre un contratiempo.

 La temporada pasada, Pogba solo disputó seis partidos con el Mónaco, ya que sufrió varias lesiones y se perdió buena parte de la campaña.

Dada la incertidumbre sobre su estado físico tras el fin del periodo de fiestas, Thiago Scuro, director general del club, declaró que la pretemporada sería una oportunidad para evaluar al jugador francés.

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Pogba tiene 33 años y, tras su sanción por dopaje, afronta un futuro incierto. Alcanzó su cúspide después del Mundial 2018, torneo en el que fue jugador clave de la selección francesa.

Después del Mundial, la carrera de Pogba experimentó un notable declive. Permaneció en el Manchester United hasta la temporada 2021-2022 y luego regresó a la Juventus en un traspaso gratuito.

Su llegada a Italia no salió según lo previsto. En agosto de 2022, su hermano afirmó que el centrocampista había contratado a un brujo para hacer daño a Mbappé.

 Dos años después, Mathias Pogba fue condenado a un año de prisión por extorsión a su hermano.

En 2024, Paul Pogba fue sancionado con cuatro años de suspensión por dopaje. El jugador francés solo recibía malas noticias.

 Sin embargo, la duración de su sanción fue reducida y, en 2025, volvió a disputar un partido de fútbol.

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