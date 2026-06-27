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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Un grave giro en la lesión de la estrella de la selección egipcia antes del partido contra Australia

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Tres jugadores de los Faraones sufren lesiones

El doctor Mohamed Abu Al-Ela, médico de la selección egipcia, ha aclarado la situación de los tres jugadores lesionados —Mohamed Salah, Ahmed Fattouh y Mohamed Abdel Moneim— tras el empate 1-1 contra Irán en la última jornada del Mundial.

En declaraciones a la web de la Federación Egipcia, Abu Al-Ela explicó que Salah tiene una distensión en los isquiotibiales, mientras que Fattouh podría perderse el duelo del viernes ante Australia en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Las pruebas confirmaron la distensión en los isquiotibiales de Salah, quien ya realiza rehabilitación para llegar al duelo ante Australia.

Además, los exámenes confirmaron una rotura en el isquiotibial de Ahmed Fattouh, lo que casi descarta su presencia ante Australia y complica los planes del cuerpo técnico de Hossam Hassan.

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Por su parte, Mohamed Abdel Moneim sufrió una contusión grave en el tobillo, pero Abu Al-Ela tranquilizó a la afición asegurando que el equipo médico trabaja para que esté listo para ese encuentro, lo que indica que su lesión es menos grave que la de sus compañeros.

Estas novedades llegan en un momento crítico para Egipto, que se prepara para enfrentar a Australia. El cuerpo técnico confía en contar con Salah y Abdel Moneim para avanzar a octavos, mientras busca alternativas por si Fathouh no se recupera.

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