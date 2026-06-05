Un grande de Europa va a por Michael Olise, cuyo fichaje costaría 150 millones

Fabrizio Romano informó este viernes que Florentino Pérez busca fichar a Michael Olise del Bayern de Múnich este verano.

Antes, tras su reelección como presidente del Real Madrid, Pérez anunció que invertiría 150 millones en un único fichaje este verano.

Aclaró que no se trata de un futbolista de la Premier, ni de Haaland ni de Olise. Pese a ello, la prensa española se lanzó a especular.

Los medios mencionaron a Vitinha y João Neves, pero Romano asegura que el elegido es Olise.

Sin embargo, el director del Bayern, Uli Hoeneß, ya aclaró en una entrevista que Olise no está en venta: «Ni siquiera por doscientos millones de euros».

Olise llegó al Bayern en verano de 2024 procedente del Crystal Palace por 53 millones.

La temporada pasada jugó 51 partidos con el Rekordmeister, marcó 22 goles y dio 31 asistencias.