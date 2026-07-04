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Loai Mohamed

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Un gran salto gracias al Mundial... Egipto logra su mejor clasificación en nueve años

Australia vs Egipto
Australia
Egipto
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Argentina vs Egipto
Argentina
Australia
Egipto
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Argentina

Los Faraones ocupan el puesto 24 del ranking mundial tras clasificarse para los octavos de final del Mundial

La selección de Egipto ha subido en el ranking de la FIFA gracias a su actuación en el Mundial 2026, alcanzando su mejor posición en nueve años.

Egipto alcanzó los octavos de final por primera vez al eliminar a Australia 4-2 en penaltis tras empatar 1-1.

Gracias a estos 12,34 puntos extra, Egipto ocupa el puesto 24 con 1597,04 puntos.

Desde el inicio del Mundial 2026 ha subido cinco puestos, pues arrancó en el 29.

Este avance se debe a su victoria sobre Nueva Zelanda —la primera en la historia del equipo en un Mundial—, además de los empates con Bélgica e Irán, que le preceden en la clasificación.

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Argentina
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Egipto
EGY

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No ocupaba el puesto 24 desde julio de 2017, con 886 puntos.

Si supera a Argentina, segunda del ranking, en los octavos del martes, podría ascender aún más.

La clasificación actual es provisional; la FIFA publicará la lista oficial el 20 de julio, un día después de la final.

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