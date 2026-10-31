El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, lanzó una serie de declaraciones llamativas antes del esperado enfrentamiento ante el Racing de Santander, previsto para mañana domingo en el estadio de El Sardinero, dentro de la jornada undécima de la Liga española, abordando varios temas candentes dentro del equipo, entre los más destacados el futuro de Trent Alexander-Arnold, la naturaleza de sus decisiones técnicas, además de su objeción a la acumulación de partidos y a la sucesión de encuentros fuera de casa.

Mourinho habló durante la rueda de prensa previa al partido sobre las informaciones relacionadas con la posibilidad de que Trent piense en marcharse durante el próximo mercado de invierno, asegurando que sus decisiones técnicas parten siempre del interés del equipo, aunque provoquen sentimientos negativos en algunos jugadores.

El entrenador portugués dijo: "En primer lugar, es doloroso. No me gusta generar sentimientos negativos entre los jugadores, sino que prefiero que predominen los sentimientos positivos. Está claro que no me gusta construir un equipo con dos jugadores en cada posición y verme luego obligado a hacer jugar a un tercero, pero hay cosas más importantes que estos sentimientos, y es el interés del equipo en ese momento".

Y añadió: "Consideré que había llegado el momento de hacer un cambio en el centro del campo y hacer jugar a Valverde, y mi pensamiento estaba centrado en el interés del equipo, y no en los cálculos de los jugadores. Y cuando le expliqué a Trent y a Dumfries que la decisión no iba dirigida contra ninguno de los dos, sino que venía para servir al equipo, recibí una reacción positiva de ambos".

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Continuó: "Al final, todos tendrán su oportunidad de participar en los partidos. Valverde no será titular mañana, pero uno de los otros jugadores jugará desde el inicio. Y en el partido del Barcelona, puse a Dumfries por determinadas circunstancias, mientras que Trent jugó unos minutos, y no creo que ninguno de los dos me pida prescindir de él".

Mourinho completó sus declaraciones señalando la dificultad de la temporada actual, ante la densidad de partidos, la acumulación de tarjetas, el agotamiento y las lesiones, diciendo: "Con todas estas circunstancias, todos tendrán su oportunidad al final, y no creo que vaya a enfrentarme a una situación similar durante toda la temporada".

Mourinho responde a las acusaciones de defensivismo

Y sobre su valoración de su estilo de entrenamiento a lo largo de los últimos años, y sobre si se ha vuelto más atrevido o si todavía se inclina hacia la cautela defensiva, Mourinho respondió entre risas: "Me he vuelto más equilibrado, en el sentido de que ya no me importa lo que digan los demás. Las críticas ya no me afectan, y si dicen que hice esto o aquello en el Barcelona, ya no me creo esas versiones".

Y añadió: "Sinceramente, sigo creyendo que el mérito de lo que se logró en el Barcelona corresponde a los jugadores. Y si salgo de un partido sintiendo que contribuí a conseguir algo, me siento muy feliz. Pero me he vuelto totalmente equilibrado, no soy más atrevido ni menos que antes".

El entrenador del Real Madrid aclaró que su imagen como técnico defensivo no ha cambiado tanto como creen algunos, citando los números ofensivos que logró su equipo en una de sus etapas anteriores, diciendo: "El entrenador defensivo que era en mis inicios es el mismo que dirigió a un equipo para cosechar 100 puntos y marcar 120 goles o más. Y ojalá consiga el mismo número de puntos y goles durante la temporada actual".

Mourinho insistió en que lo más destacado que ha cambiado en su personalidad como entrenador es su disposición a aceptar ideas nuevas y a no aferrarse a sus decisiones solo por aferrarse a ellas, añadiendo: "Lo que me distingue es que no soy testarudo. Estoy abierto a estudiar y a extraer conclusiones de lo que veo, escucho y debato. Y a veces no se trata solo de escuchar, sino de intentar percibir lo que ofrecen los jugadores dentro del campo. Eso es todo".

Concluyó sus palabras sobre su filosofía de entrenamiento diciendo: "Soy tranquilo, y quiero que mi equipo también sea tranquilo, tal y como a mí me gusta".

El calendario de partidos provoca la ira de Mourinho

Y en lo relativo al peligro de disputar un gran número de partidos fuera del estadio del Real Madrid durante el periodo actual, Mourinho no ocultó su malestar por las circunstancias que afronta su equipo, asegurando que jugar fuera de casa impone retos adicionales, especialmente ante el apoyo de la afición que reciben los rivales.

Dijo: "Está claro que es difícil, pues cada partido conlleva su peligro, ya juguemos en casa o fuera. Pero es normal que tengamos en cuenta a la afición del equipo rival cuando disputamos los partidos fuera de nuestro estadio, porque los rivales se sienten más cómodos con su afición detrás".

Y añadió: "El Racing es un equipo que no ha perdido en casa, y cuando viajemos a Atenas, el AEK de Atenas ya habrá disputado el derbi ante el Panathinaikos mañana, y por tanto podría llegar a nuestro partido en un estado de ánimo elevado o atravesando una crisis".

Continuó: "Tras disputar el partido del miércoles y llegar la mañana del jueves, se acumulan las dificultades que conocemos bien. Será extremadamente difícil, pero aquí es donde se muestra nuestra capacidad de adaptación y nuestro deseo de manejar las circunstancias con inteligencia".

Mourinho no se detuvo en la dificultad de los desplazamientos, sino que también criticó la presión del calendario de partidos, considerando que su equipo se vio expuesto a circunstancias excepcionales debido a la modificación de los horarios de los encuentros, diciendo: "Creo que afrontamos una situación casi única, disputando cuatro partidos consecutivos fuera de nuestro estadio".

Concluyó sus declaraciones con un tono sarcástico hacia los organismos responsables de la organización de la competición, diciendo: "En lo relativo al calendario de partidos, se suponía que íbamos a jugar ayer y luego hoy, y también se suponía que íbamos a enfrentarnos al Valencia el domingo en lugar del sábado. Han comprimido el calendario dos días, y se han programado 3 partidos en 7 días. Es un gran regalo el que nos han hecho, ya sea de parte de LaLiga o de las cadenas de televisión, no lo sé, pero es un regalo que tenemos que aceptar".