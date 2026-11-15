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El exinternacional Christoph Kramer se mostró entusiasmado con los primeros avances de la selección alemana bajo las órdenes de Jürgen Klopp.

En un encuentro con los medios durante el POWWOW Sports Festival, el exjugador de la Bundesliga explicó que se identifica con el rumbo que ha tomado la selección. A su juicio, el seleccionador ha hecho, en líneas generales, un muy buen trabajo en sus primeras semanas en el cargo.

En su opinión, «lo más importante en la fase actual» sería que la selección alemana consiguiera el apoyo de los aficionados y lograra que estos se identificaran con ella. Klopp está dando ejemplo en ese sentido, entre otras cosas, con su comunicación abierta y animada. «Jürgen Klopp concede un millón de entrevistas y un millón de ellas son buenas», afirmó Kramer.

También se aprecian los primeros progresos en el plano deportivo. Pese a las limitadas posibilidades de entrenamiento, la selección está «tan avanzada como puede estarlo a estas alturas del camino», consideró el exfutbolista. «Se ve que algo se ha puesto en marcha».

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Gracias también a la buena consideración de la que goza en general en Alemania, Klopp despertó rápidamente tras su nombramiento una euforia que «el fútbol alemán necesitaba con mucha urgencia». Para Kramer, un buen ambiente dentro y alrededor de la selección alemana vale en esta fase «mucho más que una ajustada victoria por 2-1».

Próximos partidos ALE UEFA Nations League A 14:45 HOL Ver

¿Cómo se clasifica la selección alemana para los cuartos de final de la Nations League?

Tras cinco partidos con Klopp, el balance es de dos victorias, dos empates y una derrota. En la Nations League, la selección alemana ocupa el tercer puesto de la tabla, pero aún puede subir posiciones y sellar su pase a cuartos de final si gana el lunes por la noche a Países Bajos.

A Kramer no le entusiasma demasiado esta competición, disputada por primera vez en 2018: «Probablemente yo también sea de otra época. A día de hoy sigo sin saber cómo se asciende, cómo se desciende o cómo se gana esto. Sé que en algún momento hay semifinales y una final. Pero la Eurocopa y el Mundial son más importantes».