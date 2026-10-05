"En 2015, el United ofreció unos 100 millones de euros", confirmó Müller en el pódcast de GOALThe Late Run, corroborando así la cifra de traspaso que varios medios pusieron entonces en circulación y que el gran club inglés quería pagar al campeón récord alemán por él. "Pero yo tenía contrato y el Bayern dijo no".

En los últimos años, Müller ya había hablado en varias ocasiones en otras entrevistas sobre el interés de entonces desde Mánchester. También que, con 25 años en aquel momento, realmente se planteó dejar el Bayern para marcharse al United no es nuevo. Uno de los motivos de sus dudas: el técnico icónico Louis van Gaal, con quien Müller dio en su día el salto definitivo en el FCB, ocupaba por entonces el banquillo de Old Trafford.

"Tuve el pensamiento de que quizá de verdad debía irme", explicó ahora Müller. "La oferta era muy buena y me daba la oportunidad de volver a trabajar con mi mentor. Además, estaba en la mitad de mis 20 y sentía que estaba preparado para la Premier League", desarrolló el atacante, que actualmente juega para los Vancouver Whitecaps en la MLS.

¿Por qué Thomas Müller pudo vivir bien con el veto del FC Bayern?

¿Por qué, pese a esas ideas de cambio y al veto del Bayern, no estaba en absoluto decepcionado? "También fui feliz con que el Bayern dijera no. Porque, al fin y al cabo, fue un gran cumplido que rechazaran 100 millones de euros y me transmitieran con ello: 'Tú eres nuestro hombre'", señaló Müller.

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Además, en la Säbener Straße siempre se había sentido "muy a gusto", subrayó el campeón del mundo de 2014. "En el Bayern tienes todo lo que quieres: cada año juegas por la Champions League, tienes una gran ciudad, eres el número uno en Alemania y como internacional alemán siempre estás en el centro de atención. Siempre he disfrutado eso, sentir esa presión". Además, como canterano del club y nacido en la región, siempre sintió "un poco más de responsabilidad hacia los aficionados que otros jugadores", continuó Müller.

¿Cuándo volvió Thomas Müller a pensar en una salida del FC Bayern?

Es cierto que un posible cambio volvió a pasarle por la cabeza algunos años después, cuando en la temporada 2018/19, con el entonces entrenador del Bayern Niko Kovac, por momentos ya solo era la segunda opción, , como reveló Müller en 2024 en kicker y en 2025 en SPIEGEL. "Hablé con la dirección del club, me sentía demasiado ambicioso para el papel de suplente", dijo el exinternacional. Pero como en esas reflexiones se produjo después el cambio de entrenador de Kovac a Hansi Flick, el asunto "nunca se concretó".

Así, Müller siguió en el Bayern hasta 2025, club con el que disputó un total de 756 partidos oficiales (250 goles) y con el que, además de 13 títulos de la Bundesliga, ganó entre otras cosas dos veces la Champions League (2013 y 2020). El año pasado llegó entonces su traspaso a Vancouver, donde el jugador de 37 años tiene una gran parte de responsabilidad en que los Whitecaps sean uno de los mejores equipos de la MLS. A finales de septiembre, Müller amplió su contrato por otro medio año, por lo que jugará para Vancouver al menos hasta el verano de 2027. Hasta la fecha, la leyenda del Bayern suma 19 goles y once asistencias en 45 partidos con el conjunto canadiense.