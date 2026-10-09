Un gran club de la Premier League quiere fichar a Frenkie de Jong este invierno

Frenkie de Jong está en el punto de mira del Chelsea, según informa el diario español Diario SPORT. El futuro del centrocampista en el FC Barcelona es incierto, siempre según el periódico. El Chelsea quiere aprovecharlo.

De Jong está bajo contrato con el FC Barcelona desde 2019. El organizador llegó entonces procedente del Ajax por 86 millones de euros.

Desde entonces ha disputado casi trescientos partidos con el primer equipo del club y fue recompensado con el brazalete de capitán.

El pasado verano se lesionó la rodilla durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los médicos del Barça querían operarle, pero De Jong optó por un tratamiento conservador.

Mientras tanto, la rodilla de De Jong evoluciona bien y el pasado martes retomó los entrenamientos sobre el césped. Aun así, pasará bastante tiempo antes de que el centrocampista de 29 años vuelva a jugar un partido con el club.

Además, su puesto en el once titular se ha vuelto sumamente incierto, escribe SPORT. El impacto inmediato de la llegada de Rodri, la evolución de Marc Bernal y el excelente estado de forma de Pedri, Fermín López y Dani Olmo hacen difícil volver directamente al once.

El Chelsea quiere ofrecer una salida a De Jong. El club londinense ve en el neerlandés al sustituto ideal de Enzo Fernández, que se marchó al Manchester City. Quiere mover ficha en cuanto De Jong pierda efectivamente su puesto en el once.