Lo que parecía una mala noticia en Madrid se ha convertido de repente en una oportunidad táctica que podría cambiar la cara del Clásico. La ausencia de Vinícius Júnior en la cita del Camp Nou, considerada un golpe doloroso, es la misma que podría dar por fin al Real Madrid lo que le faltaba desde hace años: un centro del campo creativo y equilibrado.

En el famoso programa «El Larguero» de la emisora española «Cadena SER», antiguos astros coincidieron en que la ausencia del brasileño obligará a Xabi Alonso a renunciar a los cálculos defensivos y abrirá la puerta a un tridente de ensueño liderado por el turco Arda Güler.

La gran pregunta que se plantea esta semana en Valdebebas: ¿será titular Endrick en el Camp Nou?

El joven jugador fue el mejor del partido ante la Roma y ofreció una buena actuación frente al Sevilla, pero los analistas lo ven como una opción arriesgada en un partido de esta magnitud. Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid, afirmó: «En el último partido se notó claramente su falta de participación, y eso es normal, pero sería la opción ofensiva más idónea».

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Benito se inclina por una solución más segura: dar entrada a Arda Güler o incluso a Fede Valverde en la banda derecha, en lugar de arriesgarse con Endrick.

El único consenso: Güler debe ser titular

A pesar de todas las discrepancias, hay un punto en el que todos coincidieron: Arda Güler debe ser titular en el Camp Nou.

Rafa Alkorta, exdefensa del Real Madrid, señala: «Es difícil no ponerlo de titular», y Alkorta apuesta por un centro del campo formado por Güler, Bellingham y Tchouaméni.

Y añadió: «En la segunda parte bajó un poco su nivel, porque jugar en esa posición exige una gran fortaleza física, y tiene que empezar a gestionar su energía; no se trata solo de avanzar hacia adelante, sino que hay que apoyar al joven jugador turco cuando juega cerca del pivote».

Coincide con él Kiko Narváez, exdelantero del Atlético, que opina que «hay que darle apoyo porque realmente marca la diferencia con el balón».

¿Cómo cambia todo la ausencia de Vinícius?

Aquí llega el análisis más importante que reveló Álvaro Benito, y que explica el titular «Lo condiciona todo», al aclarar: «La falta de retroceso defensivo de Vinícius es un factor muy importante en la elección de los jugadores».

Y prosiguió: «Para dar cobertura en las bandas, necesitamos a Fede y a Tchouaméni en el centro, pero con un jugador que vuelva a defender, podemos prescindir de un jugador con menor capacidad ofensiva».

Dicho de otro modo, la ausencia de Vinícius, que no defiende, permite al entrenador jugar con un centro del campo más creativo que incluya a Güler, porque el nuevo extremo cumplirá la labor defensiva que no hacía el brasileño, y ese matiz lo determina todo.

Valverde: el lateral que no quiere ser lateral

Al mismo tiempo, parece que Fede Valverde, que siempre se ha mostrado reacio a jugar como lateral derecho, se verá obligado a desempeñar ese papel en el Clásico tras imponerse de nuevo a Trent Alexander-Arnold y a Dumfries frente al Sevilla.

Alkorta comentó: «Me cuesta creer que Alonso piense que es mejor lateral que Trent o Dumfries. Es un centrocampista derecho completo y especial, pero estoy seguro de que no querrá dejarlo fuera».

Por su parte, Kiko considera que, si Valverde quisiera jugar como lateral durante los próximos cinco años, sería el mejor lateral derecho del mundo junto a Hakimi.

El Barcelona, entre el infierno de París y el Clásico

En el otro lado, el Barcelona llegará al Clásico tras una dura batalla ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

José Mari Bakero, exestrella del Barcelona, dice: «Si el equipo sufre una derrota aplastante por 4-0 en París, el partido del Clásico será muy difícil; son dos partidos importantes en los que el Barcelona tiene que demostrar su verdadero nivel».

La buena noticia para los catalanes es que Raphinha volvió con fuerza ante el Betis, y Lamine Yamal está en su mejor momento, pero, como concluye el analista Raúl Ruiz: «La defensa es lo más frágil».



