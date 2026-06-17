La UEFA confirmó que no impondrá sanciones al Barcelona por los pagos a José María Enríquez Negreira, frustrando las expectativas del Real Madrid, que deseaba la exclusión de su rival de las competiciones europeas.

El Real Madrid presentó un expediente con pruebas de «pagos prolongados, opacos e injustificados» y pidió reabrir el caso, pero su solicitud fue rechazada.

Según el Reglamento Disciplinario Europeo, esos delitos no prescriben, a diferencia de la mayoría de las infracciones, tal como recuerda «Mundo Deportivo». Sin embargo, en 2023 la UEFA anunció que esperaría al final de los procesos penales en España, postura que mantiene.

¿Por qué le resulta difícil a la UEFA intervenir?

Aunque los pagos a la directiva del Barcelona suman 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018, los reglamentos de la UEFA están vinculados a plazos concretos y dependen de la evolución del proceso penal en España.

En España, el plazo de prescripción de la Federación Española de Fútbol (tres años para infracciones muy graves y uno para graves) hace inviable cualquier sanción nacional tras tantos años.

El Real Madrid presiona para que se aplique una sanción europea, incluso la exclusión de la Champions, pero la UEFA mantiene su prudencia y aguarda una sentencia firme en España.