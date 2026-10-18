Un golpe para el Barcelona: una circunstancia sorpresiva desbarata por completo el plan de Flick antes del duelo contra el Saint-Germain

El Barcelona sufrió de verdad en su viaje de regreso a casa tras su partido contra el Real Betis.

El encuentro entre el Barcelona y el Real Betis terminó con victoria del conjunto catalán por 5-2 en la novena jornada de LaLiga.

El diario "Marca" señaló que, con la creciente acumulación de partidos y una semana llena de desafíos, el Blaugrana sufrió un contratiempo inesperado la noche del sábado.

Las fuertes lluvias en Sevilla alteraron los planes de viaje del equipo y les obligaron a pasar la noche allí, lo que provocó un cambio radical en su preparación para el decisivo partido contra el Paris Saint-Germain previsto para el próximo martes en la Liga de Campeones de Europa.

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El Barcelona jugó su partido en La Cartuja a las 18:30 y estaba previsto que regresara a Barcelona inmediatamente después.

El plan era aterrizar en el aeropuerto de El Prat en torno a la medianoche, descansar en casa y volver a los entrenamientos el domingo a las 11:00 en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron completar el viaje tal y como estaba planeado, lo que acabó desbaratando un calendario minuciosamente diseñado por Hansi Flick.

El Barcelona permaneció a bordo del avión debido a los retrasos provocados por la lluvia. Con el paso del tiempo, las probabilidades de que regresaran a Barcelona en la madrugada del sábado se fueron reduciendo.

Finalmente, cuando se anunció que el despegue no sería posible hasta aproximadamente las cuatro de la mañana, se decidió volver al hotel y pasar la noche en Sevilla.

Este tropiezo supone un nuevo problema para Hansi Flick. El cambio en los planes de viaje obligó al cuerpo técnico a reorganizar la sesión de entrenamiento del domingo.

El equipo partió finalmente al mediodía y, tras llegar a Barcelona a las 14:45 en punto, se dirigió directamente a las instalaciones de entrenamiento del Barcelona para realizar unos ejercicios ligeros de recuperación en el gimnasio.

El Barcelona solo permanecerá en Cataluña unas pocas horas antes de volver a hacer las maletas.

Está previsto que el Blaugrana viaje a París el próximo lunes a las 10:30, donde se enfrentará al Paris Saint-Germain el martes.