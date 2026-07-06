La selección inglesa pierde al veterano centrocampista Jordan Henderson para el Mundial 2026 tras lesionarse gravemente la muñeca al caer sobre una valla publicitaria durante la celebración del 3-2 contra México.

Según The Sun, el jugador de 36 años será operado de urgencia y se pierde el resto del torneo tras caer sobre una valla publicitaria fuera del Azteca.

El centrocampista del Brentford perdió el equilibrio al celebrar con sus compañeros y cayó sobre su brazo, fracturándose la muñeca y siendo trasladado de inmediato en camilla al hospital.

La gravedad de la lesión obligó a suministrarle oxígeno y a quedarse en la capital mexicana mientras el resto del plantel viajaba a Kansas City bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Tras el encuentro, Tuchel declaró: «Me entristece la lesión de Jordan en la muñeca; es muy grave y ahora se encuentra en el hospital. Esto no tiene nada que ver con lo ocurrido en el partido. No conozco los detalles de la intervención quirúrgica».

Su lesión pone fin a su participación en el torneo, tras haber hecho historia al ser el primer inglés en jugar cuatro Mundiales, al entrar ante Panamá en el último partido de grupo.

Con 91 partidos internacionales, su ausencia debilita al equipo en lo deportivo y en lo anímico.

La Federación Inglesa aún no ha detallado la cirugía ni el tiempo de baja, pero su Mundial ha terminado de forma inesperada.