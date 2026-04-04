Un golpe inesperado... Benzema agrava los problemas del Al-Hilal ante la oleada de lesiones

El Al-Hilal ha recibido un duro golpe a pocas horas de su esperado enfrentamiento contra el Al-Taawoun, después de que se haya sabido que su estrella francesa, Karim Benzema, ha sufrido una lesión inesperada, lo que agrava los problemas del «Zaim» con las bajas en un momento decisivo de la competición de la Liga Roshen de Profesionales.

Benzema se incorporó a las filas del Al-Hilal en el último mercado de fichajes de invierno, pero adolece de falta de preparación física, lo que le ha llevado a perderse los dos últimos partidos contra el Al-Taawoun y el Al-Shabab.

Según ha anunciado el Al-Hilal a través de su cuenta en la red social «X», Benzema sufre una lesión y no estará en la convocatoria del Al-Hilal para el partido contra el Al-Taawoun.

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El Al-Hilal ha aclarado que el jugador sufre una lesión en un dedo del pie, después de que otros medios de comunicación indicaran que se encontraba en el centro médico del club.

Benzema ha disputado seis partidos con el Al-Hilal, en los que ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias decisivas, pero su falta de preparación ha suscitado una polémica sobre si padece una lesión crónica.

Cabe recordar que el Al-Hilal sufre varias lesiones, entre las que destacan las de Salem Al-Dossari, capitán del Al-Hilal, y el nuevo extremo francés Simon Bouabri.