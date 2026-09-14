Un golpe en la cara de Mbappé: la afición del Madrid propone a Yamal para el Balón de Oro

Kylian Mbappé recibió una sorpresa desagradable por parte de la afición del Real Madrid, después de que una encuesta realizada por el diario madrileño "Marca" mostrara la superioridad de Lamine Yamal sobre él en la carrera de candidatos a ganar el Balón de Oro de 2026.

"Marca" planteó a sus lectores tres opciones para determinar al jugador que merece el premio: Yamal, Mbappé u otro jugador, y el resultado hasta ahora ha sido llamativo, después de que la estrella del Barcelona obtuviera 15.516 votos con un 37%, frente a los 11.455 votos de Mbappé con un 27%, mientras que la opción de "otro jugador" cosechó 14.795 votos con un 36%.

De esta forma, Yamal aventaja a Mbappé por una diferencia de 10 puntos porcentuales, en un resultado que parece aún más sorprendente si se tiene en cuenta que la encuesta la realizó un diario con una base de aficionados madridista.

Este resultado llega en medio de un duelo verbal entre las dos estrellas, después de que Mbappé declarara con claridad que se ve merecedor del Balón de Oro.

La estrella del Real Madrid dijo recientemente: "Tengo la sensación de que este es un buen año para ganar el Balón de Oro", en alusión a su confianza en sus opciones de conquistar el premio, después de haber ofrecido una temporada excepcional a nivel individual.

Por su parte, Yamal no dudó en manifestar su postura, asegurando que se ve como el más merecedor del premio, y dijo: "Creo que este año lo merezco por lo que he ganado".

La estrella del Barcelona cuenta con un argumento sólido representado por sus éxitos colectivos durante la temporada, mientras que Mbappé se apoya en mayor medida en sus números individuales, algo que ha hecho que la comparación entre ambos ocupe un amplio espacio del debate antes del anuncio del ganador.

Y mientras el premio aún no se ha decidido, la encuesta de "Marca" envió un mensaje llamativo a Mbappé, después de que el 37% de los participantes eligiera a Yamal frente a solo un 27% para la estrella francesa, de modo que la competencia entre las estrellas del Barcelona y el Real Madrid se vuelve más candente antes del momento decisivo.

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