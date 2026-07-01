Un golpe a España con sabor marroquí: una hazaña de Ibrahim Díaz con los Leones del Atlas

Un artículo periodístico español elogió hoy los logros de Ibrahim Díaz, estrella del Real Madrid, con la selección de Marruecos desde que decidió representar a los Leones del Atlas.

Según el diario «AS», salvo que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) revierta la decisión que dio a Marruecos la última Copa Africana de Naciones —recurso presentado por Senegal aún pendiente—, Díaz permanece invicto desde que eligió a los Leones del Atlas en lugar de a España.

En casi dos años ha sumado buenas noticias y éxitos que han colocado a Marruecos entre los candidatos a grandes hazañas en este Mundial y en las próximas competiciones.

Contra Holanda disputó su partido número 30 y los Leones no perdieron: Issa Diop forzó la prórroga y luego llegó la clasificación histórica en los penaltis.

En sus 30 partidos con Marruecos ha sumado 25 victorias y 5 empates, sin perder ninguno.

Desde su debut en marzo de 2024 ante Angola, su liderazgo ha crecido hasta convertirse en el auténtico referente del equipo. Sus goles son clave, pero su serenidad y competitividad resultan igual de valiosas.

Fue clave en la Copa Africana, donde marcó 5 goles en 7 partidos, uno en cada uno de los cinco primeros encuentros. Aunque falló un penalti en la final contra Senegal, el posterior título lo consagró como el mejor jugador marroquí del torneo.

Los Leones del Atlas ganaron todos sus encuentros salvo uno contra Malí en la fase de grupos y el empate en semifinales ante Nigeria, resuelto también en penaltis.

En el Mundial, Brasil, Escocia y Haití tampoco pudieron con Marruecos.

El duelo de la fase de grupos fue muy exigente, pero Marruecos ganó y avanzó a octavos de final contra Canadá.

Ibrahim suma cuatro titularidades, dos asistencias y ninguna derrota. La regularidad es su sello.