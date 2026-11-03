Un gol inusual: Watkins se arrastra hacia el trono del Al-Hilal con la ayuda del "mago" Koulibaly

El inglés Ollie Watkins, delantero del Al-Hilal saudí, continuó su escalada hacia el trono de los goleadores del equipo durante el enfrentamiento ante el Shabab Al-Ahli emiratí en la Liga de Campeones de la élite de Asia.

El Al-Hilal recibió a su rival, el Shabab Al-Ahli, este martes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Watkins abrió el marcador para el Al-Hilal en el minuto seis, tras una jugada destacada del defensa senegalés Kalidou Koulibaly, quien recuperó el balón y regateó a uno de los jugadores del Shabab Al-Ahli, antes de cederlo al delantero inglés.

Ollie Watkins añadió su segundo gol, y el de su equipo, en el primer minuto de la segunda parte, tras transformar con destreza en el fondo de la red un centro que le envió el defensa turco Yusuf Akçiçek.

El tanto fue el octavo que marca el exdelantero del Aston Villa con el Al-Hilal desde su traspaso a sus filas durante el pasado mercado de fichajes estival.

Con ello, Watkins se convirtió en el segundo máximo goleador del Al-Hilal en la presente temporada en las distintas competiciones, por detrás del centrocampista portugués Rúben Neves, que ha logrado anotar 9 goles hasta el momento.

En términos generales, el delantero inglés ha conseguido contribuir con 13 goles en los 11 partidos que ha disputado con "el Líder" en las distintas competiciones, ya que ha dado 5 asistencias además de sus ocho goles.