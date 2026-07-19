Un gol de oro... España es campeona del mundo por segunda vez

España ganó su segundo Mundial al vencer 1-0 a Argentina en la final de 2026, tras un partido que llegó a la prórroga en el estadio Nueva York-Nueva Jersey.

El 0–0 se mantuvo hasta el 106’, cuando España rompió el empate y conquistó el título.

El único gol llegó cuando Pedro Boro centró al área, Nico Williams cabeceó hacia Ferran Torres y este, con un potente disparo con la izquierda, batió al portero argentino.

Con este triunfo, España conquistó su segundo Mundial tras el de 2010 y añadió la segunda estrella a su palmarés. mientras miles de aficionados quedaron a un paso de ganar el gran premio del concurso Driven Quest.

Con el apoyo de Valvoline by Aramco, la marca original de aceites de motor con más de 160 años de innovación y rendimiento.

Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Valvoline by Aramco regala un balón oficial de la FIFA con cada servicio elegible y sortea obsequios de Adidas y tres coches nuevos a través del concurso Driven Quest.

No te pierdas Valvoline Driven Quest y gana premios únicos.