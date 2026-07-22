¿Un giro espectacular? El fichaje de Rodri por el Real Madrid toma forma

El experto en fichajes Matteo Moretto asegura que el centrocampista ha dado su visto bueno al Real Madrid. El acuerdo sobre las condiciones del contrato con el recién coronado campeón del mundo estaría a punto de cerrarse.

Aún no se ha contactado con los representantes del Manchester City, que desde hace tiempo intentan sin éxito renovar al jugador de 30 años, cuyo contrato vence en 2027.

Estas informaciones coinciden con las recientes declaraciones del experto en fichajes Fabrizio Romano, quien asegura que Rodri «sueña» con vestir la camiseta del Real Madrid y le «encantaría» hacerlo. Para el mejor jugador del Mundial 2026, fichar por el equipo de la capital sería un regreso: se formó en las categorías inferiores del Atlético y jugó la temporada 2018/19 con el rival ciudadano del Real. Ya en marzo admitió que «no se puede rechazar tan fácilmente» una oferta merengue.

¿Rodri al Real Madrid? Se habla de un cambio de opinión de Florentino Pérez.

Romano añade que el fichaje solo sería factible la próxima temporada, cuando Rodri quedaría libre, pues Florentino Pérez se opone ahora. Así lo informó The Athletic, aunque Radio Marca habla de un posible cambio de postura.

No es nuevo vincular a Rodri con el Real Madrid. Tras ganar el Balón de Oro en la temporada 2023/24, se dijo que los blancos lo veían como sucesor de Toni Kroos y Luka Modric, aunque el club boicoteó entonces la entrega del premio.

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Real Madrid aún no tiene un nuevo mediocentro defensivo para José Mourinho.

Sin embargo, dos años después el centro del campo sigue necesitando refuerzos. Tras dos temporadas sin títulos y con el regreso de José Mourinho, el club construye una plantilla de estrellas, pero aún no ha fichado a nadie con el perfil de Rodri. Hasta ahora han llegado los laterales Marc Cucurella y Denzel Dumfries, el central Ibrahima Konaté y el mediocampista ofensivo Bernardo Silva, además de Michael Olise, del Bayern, para el ataque.

Mourinho quiere reforzar el centro del campo defensivo. En la plantilla están Tchouameni, Camavinga y el canterano Thiago Pitarch. Sin embargo, Tchouameni y Camavinga no han convencido, así que se ha hablado de su salida tras la decepcionante temporada 2025/26.

Si Rodri llegara, Camavinga podría salir, pues el contrato de Tchouameni se acaba en 2031. Antes se habló de un fichaje por el Manchester United.