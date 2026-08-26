La operación del traspaso del internacional egipcio Omar Marmoush del Manchester City al Tottenham Hotspur ha entrado en sus fases decisivas, después de que el jugador recibiera permiso para someterse al reconocimiento médico con el club londinense, tras despedirse hoy de sus compañeros en el Manchester City.

El fiable periodista David Ornstein, corresponsal del diario The Athletic, reveló que Marmoush se prepara para pasar las pruebas médicas de cara a completar su traspaso al Tottenham, en un paso que lo acerca notablemente a vestir la camiseta del conjunto londinense.

Según Ornstein, Marmoush se incorporará al Tottenham en calidad de cedido, con una obligación de compra por 50 millones de libras esterlinas, además de 10 millones de libras esterlinas en variables, de los cuales 5 millones están garantizados.

Se espera que el delantero egipcio firme un contrato por 4 años, con una opción de ampliación por un año adicional, mientras que el acuerdo no incluye que el Eintracht Frankfurt reciba un porcentaje sobre la reventa del jugador.

En el mismo contexto, Fabrizio Romano, experto en fichajes, reveló que el jugador firmará con los Spurs mañana jueves.



Este paso llega tras semanas en las que el nombre de Marmoush estuvo vinculado a su salida del Manchester City, ante el deseo del jugador de conseguir una mayor oportunidad de participar de forma regular.

El Tottenham se había movido con fuerza para incorporar a Marmoush, coincidiendo con sus negociaciones con el Manchester City para fichar al brasileño Savinho, antes de cerrar ya la operación de este último por 75 millones de libras esterlinas, además de otros 10 millones en variables.

Anteriormente, informaciones inglesas revelaron que el Tottenham había alcanzado un acuerdo con el Manchester City sobre el traspaso de Marmoush en calidad de cedido, con una cláusula de compra que se convierte en obligatoria al cumplirse determinadas condiciones, por un valor de 50 millones de libras esterlinas.

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Marmoush se unió al Manchester City procedente del Eintracht Frankfurt en enero de 2025, después de brillar de manera destacada con el club alemán, para conseguir la oportunidad de vivir una nueva experiencia en la Premier League.

Sin embargo, el jugador egipcio no logró asentarse como titular con el Manchester City, ya que sufrió la fuerte competencia por los puestos de la línea ofensiva, lo que abrió la puerta a su salida en busca de un rol mayor.

Las informaciones señalan que Marmoush marcó 8 goles durante la temporada pasada con el Manchester City, pero fue titular en solo 16 partidos en las distintas competiciones, lo que reforzó su deseo de trasladarse a un equipo que le garantice un mayor espacio sobre el terreno de juego.

Las negociaciones entre ambos clubes habían avanzado de forma clara durante los últimos días, antes de que la operación se encuentre ahora a un solo paso del anuncio oficial, a la espera de que Marmoush supere el reconocimiento médico y se completen los trámites finales.

El posible traspaso de Marmoush al Tottenham se enmarca en unos movimientos enormes del club londinense en el mercado de fichajes, ya que el Tottenham ha gastado más de 300 millones de libras esterlinas este verano, en un intento de reconstruir el equipo tras una temporada difícil que terminó en el decimoséptimo puesto de la Premier League.

Al superar con éxito el reconocimiento médico, Marmoush tendrá una cita con un nuevo capítulo en su trayectoria inglesa, esta vez bajo la dirección del técnico Roberto De Zerbi, que busca remodelar el ataque del Tottenham tras el comienzo titubeante de la temporada.

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