El Besiktas es uno de los clubes más interesados en fichar a Marc Casadó, la estrella del Barcelona, que actualmente ha quedado fuera de los planes del entrenador Hansi Flick y, por ello, busca un nuevo destino.

Según el diario Sport, que cita al medio turco Sozcu, el Besiktas quiere llevarse cedido a Marc Casadó con opción de compra definitiva.

El Besiktas intenta fichar un centrocampista en los últimos instantes, y también ha situado en sus planes a Ilaix Moriba, jugador del Celta de Vigo, y a Richard Ríos, jugador del Benfica; no obstante, Casadó es el primer objetivo para reforzar el centro del campo del equipo turco.

Por su parte, el Barcelona prefiere obtener un rendimiento económico por la venta del jugador, pues a sus 22 años todavía tiene un largo futuro por delante, y el club podría estar dispuesto a aceptar una fórmula similar a la que aplicó con Héctor Fort, es decir, vender el 50 o el 60% de los derechos del jugador manteniendo el control sobre él.

Sin embargo, la trayectoria de Casadó, que se ha convertido en internacional con la selección absoluta española, hace que su valor sea superior al de Fort, que fue vendido a la Real Sociedad por 8,5 millones de euros.

Casadó está ligado a un contrato con el Barcelona hasta 2028 y, aunque se entrenó gran parte del verano alejado del grupo, quiso esperar a que su agente, Jorge Mendes, le encontrara la mejor oferta posible, especialmente en el aspecto deportivo.

Casadó no ve el traspaso a la liga turca como una opción clara para él, ya que la liga turca no es una de las mejores del continente europeo, por lo que espera a que se cierre una oferta mejor en el plano deportivo.

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