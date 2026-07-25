El Galatasaray turco quiere reforzar sus líneas antes del inicio de la nueva temporada y, tras el aumento del coste del fichaje de Bruno Fernandes, jugador del Manchester United, el club ha desviado su interés hacia el internacional marroquí y delantero del Real Madrid, Brahim Díaz.

Según el sitio turco "ntvspor", el Galatasaray ha elevado su oferta para hacerse con el jugador de 25 años.

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Según el informe, Díaz vería con buenos ojos marcharse a un equipo que le garantice más minutos de juego. Los responsables del Galatasaray prosiguen sus contactos para cerrar el fichaje en las condiciones adecuadas, y el club prepara una oferta valorada en unos 15 millones de euros.

Informaciones previas habían hablado de una oferta de tan solo 7,5 millones de euros. En cambio, el Real Madrid pide 25 millones de euros para aceptar la venta del jugador marroquí, mientras las negociaciones entre ambas partes siguen su curso.

El sitio turco señaló la "distinción de Díaz por sus elevadas cualidades técnicas y sus habilidades en el regate, además de la variedad de sus funciones ofensivas", y añadió: "Se espera que los contactos entre ambos clubes se intensifiquen durante los próximos días".

Díaz brilló con Marruecos en el Mundial 2026, del que los marroquíes se despidieron en cuartos de final a manos de Francia (2-0).