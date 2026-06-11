Un gigante inglés quiere a Lewandowski, pero hay un obstáculo para cerrar el acuerdo

El Manchester United considera fichar al veterano delantero polaco Robert Lewandowski, disponible como agente libre tras dejar el Barcelona.

Según Mundo Deportivo, los ‘Diablos Rojos’ siguen de cerca al ariete, que se suma al esloveno Benjamin Sesko en el proyecto ofensivo del club.

El polaco, con gran prestigio tras marcar 120 goles en 193 partidos con el Barcelona, encaja en el perfil que buscan.

Además, la oportunidad de jugar en la Premier League podría atraer a Lewandowski, que nunca ha competido en esta liga.

Sin embargo, las negociaciones están estancadas por sus altas pretensiones salariales.

Sin embargo, el club no quiere igualar su salario en el Barcelona, lo que frena las conversaciones.

Además, varios equipos de la MLS, liderados por Chicago Fire, y clubes saudíes con gran poder adquisitivo también lo siguen.

Ante tantas opciones, su futuro sigue incierto y su decisión final podría demorarse varias semanas.