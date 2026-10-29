Parece que la posición de lateral derecho en el Real Madrid se ha convertido en un dolor de cabeza crónico que amenaza la estabilidad del equipo. Tras dos años de planificación, el conjunto merengue se encuentra ante una evidente carencia en este puesto, lo que ha abierto la puerta a un escenario dramático que podría devolver al inglés Trent Alexander-Arnold a su tierra natal.

Hace dos años, el Real Madrid fichó a Arnold para jugar junto al capitán Dani Carvajal, y tras la marcha de este último, incorporó al neerlandés Denzel Dumfries en el último mercado.

A pesar de ello, ninguno de los dos ha convencido a la dirección técnica, hasta el punto de que Fede Valverde, que no es defensa, ocupó esta posición bajo la dirección de Xabi Alonso y Arbeloa, y continuó con el mismo enfoque bajo la dirección de José Mourinho.

Mourinho relega a Arnold

La emisora española Cadena SER, citando fuentes del Real Madrid, informó de que Arnold en particular nunca se ha asentado, y que su nivel está muy lejos del que ofrecía en el Liverpool, hasta el punto de que quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra en el último Mundial.

Este bajón lo ha dejado al final de la lista de opciones de Mourinho. Para el técnico portugués, Valverde es el jugador titular en esta posición, a pesar de su célebre declaración de que el uruguayo no jugaría como lateral derecho porque no es su puesto natural; sin embargo, su rendimiento y su organización del centro del campo lo convirtieron en la primera opción, con Dumfries en segundo lugar, y después un jugador del Castilla si se presenta la oportunidad.

El Liverpool se mueve y la cesión es la solución

Por ello, no resultó sorprendente que se extendieran los rumores sobre una inminente salida de Arnold, que percibe alrededor de 16,7 millones de euros anuales.

Según reveló el periodista Pacojó Delgado a través del programa SER Deportivos, el Liverpool ya ha comenzado a tomar el pulso a su afición y a los agentes del jugador en relación con presentar una oferta formal al Real Madrid para recuperarlo, en principio en calidad de cesión, durante el próximo mercado de invierno.

Y aunque Trent, de 28 años y nacido en la ciudad de los Beatles, no se marchó del Liverpool en completa sintonía con su afición, los sondeos iniciales indican que menos de un tercio de los seguidores del Liverpool se oponen a su regreso, lo que allana el camino para un retorno histórico.

Dos obstáculos para la operación, y Pedro Porro es la sorpresa

El regreso de Arnold a Anfield se enfrenta a dos problemas. En primer lugar, su elevado salario, aunque el Liverpool dispone de la solvencia financiera. Y, en segundo lugar, su estrechísima relación con su compañero Jude Bellingham, ya que el Real Madrid no quiere dar un paso que pueda entorpecer la excepcional temporada que está ofreciendo el centrocampista.

Pacojó concluyó sus palabras con una predicción llamativa: «Apuesto a que el Liverpool presionará con fuerza, y apuesto también a que Mourinho quiere a Pedro Porro a cambio, un jugador que Deco también desea en el Barcelona. Pero esto es solo una predicción mía».

Esto llega en un momento en el que esta misma emisora reveló hace semanas que el Barcelona se interesó por Pedro Porro para incorporarlo en invierno o en verano, aprovechando su excelente entendimiento con Lamine Yamal en el Mundial.

El propio campeón del mundo español desea regresar a LaLiga, por temor a que el bajón de nivel del Tottenham afecte a sus opciones con la selección, y parece que el Barcelona es su primera opción en la actualidad, aunque el Real Madrid no descarta dar un paso en contra.