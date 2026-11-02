Un gigante europeo quiere rescatar a Endrick del infierno de Mourinho

El futuro del delantero brasileño Endrick en el Real Madrid se ha convertido en motivo de crecientes interrogantes, después de que se haya visto alejado de la participación regular desde el inicio de la temporada, pese al empeño de su entrenador, José Mourinho, en mantenerlo y a su negativa a abrir la puerta a su salida durante el pasado mercado de fichajes de verano.

En este contexto, y según el portal Calciomercato, el Milan observa de cerca la situación del jugador, como paso previo a un nuevo intento de ficharlo durante el mercado de invierno en enero, con la esperanza de aprovechar su necesidad de una oportunidad real para demostrar sus cualidades y de ofrecerle el espacio que le falta en la capital española.

Solo 111 minutos con el Real Madrid

Las cifras de Endrick reflejan la magnitud de su sufrimiento para conseguir minutos de juego; disputó 5 partidos con el Real Madrid en la presente temporada, con un total de solo 111 minutos, y únicamente fue titular en un encuentro, según las estadísticas de la página oficial del club.

Sus participaciones fueron muy limitadas al inicio de la temporada, después de conformarse con unos pocos minutos ante el Elche, antes de disponer de una oportunidad mayor ante la Roma en la Liga de Campeones, cuando jugó 37 minutos, marcó un gol y participó en otro durante la emocionante victoria por 4-3, lo que le valió el premio al mejor jugador del partido.

Y pese a esa brillante actuación, la cosa no se tradujo en una participación regular, ya que Endrick siguió recibiendo periodos cortos sobre el terreno de juego, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para evolucionar ante la falta de continuidad.

Mourinho rechaza su salida pese a su escasa participación

La paradoja es que Mourinho mostró un claro apego al delantero brasileño, e incluso afirmó públicamente que no permitiría su salida con facilidad, y dijo que los clubes interesados en ficharlo debían esperar, añadiendo que Endrick es un jugador al que aprecia mucho y que posee un enorme potencial, y que no cree que necesite salir a préstamo.

Pero el técnico portugués reconoció al mismo tiempo que no había podido darle al jugador las oportunidades que deseaba, señalando que una lesión muscular lo apartó del equipo durante más de un mes, y que las circunstancias de los partidos tras su recuperación no le ayudaron a participar con regularidad.

El Milan está a la espera de la oportunidad de rescatarlo

Según Calciomercato, el Milan encabeza la lista de clubes que desean fichar a Endrick en enero, después de que intentara su contratación el pasado verano, antes de que Mourinho detuviera las negociaciones y se negara a desprenderse de él.

Gerry Cardinale, propietario del Milan, se aferra a la operación, y confía en aprovechar las relaciones del club con la agencia del jugador, "Roc Nation", para facilitar las negociaciones con el Real Madrid.

Pero la tarea no será fácil, ante el interés también de la Roma, el Aston Villa y el Arsenal por hacerse con los servicios del delantero brasileño.

El traspaso al Milan representa una posible oportunidad para que Endrick recupere su rol protagonista y consiga minutos de juego que le ayuden a seguir evolucionando, en lugar de conformarse con apariciones intermitentes con el Real Madrid.

Y la decisión final sigue ligada a la postura del club español y al deseo del jugador de buscar una oportunidad mayor.