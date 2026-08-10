La Juventus italiana piensa en reforzar la portería de la Vecchia Signora con Unai Simón, recientemente coronado campeón del mundo junto a su selección española.

La cadena Tutto Mercato Web informó de que la Juventus parece decidida a realizar un intento para fichar a Simón, guardameta del Athletic de Bilbao.

Unai Simón tiene 29 años y su valor se estima en unos 25 millones de euros, teniendo en cuenta que su contrato con el Bilbao se extiende hasta el verano de 2029.

La búsqueda de un nuevo portero es una de las prioridades de la Juventus durante el mercado de fichajes veraniego, especialmente tras el nivel poco convincente que ofreció Di Gregorio en los partidos amistosos durante la pretemporada, por lo que el club quiere acelerar sus movimientos en esta dirección.

Unai Simón atrajo con fuerza las miradas gracias a su asombroso nivel en el Mundial 2026, donde su portería solo fue batida una única vez a lo largo de los partidos del torneo, en la victoria por 2-1 sobre Bélgica en cuartos de final.