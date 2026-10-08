Mehdi Benatia, exestrella de Marruecos, ha entrado en la lista de candidatos para asumir el cargo de director deportivo de un gran club europeo, pocos meses después de su salida del Olympique de Marsella.

Benatia, exasesor deportivo y posteriormente director deportivo del Olympique de Marsella, abandonó su cargo el pasado mes de mayo, al término de una temporada muy convulsa con el equipo.

El exinternacional marroquí había anunciado su marcha en febrero, antes de dar marcha atrás en su decisión y completar la etapa hasta el final de la temporada.

Desde entonces, el excentral trabaja como analista deportivo en el canal Canal+, aunque no ha descartado embarcarse en un nuevo proyecto en el mundo del fútbol.

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El regreso de Benatia a los clubes podría llegar a través de Italia, un país que Mehdi conoce bien, pues ya jugó allí con el Udinese, la Roma y la Juventus.

El sitio web "Foot Mercato" recogió del periodista español Matteo Moretto que el Milan estudia a varios candidatos para su cuerpo directivo deportivo.

Moretto explicó en YouTube: "Hasta ahora, no ha destacado ningún nombre como candidato principal, pero está previsto que se celebren más entrevistas y contactos en las próximas semanas".

Y continuó: "Me gustaría destacar brevemente la trayectoria de Mehdi Benatia, exdefensa y exdirector deportivo del Marsella, al que le encantaría volver a trabajar en Italia, un país que conoce bien".

Añadió que el marroquí está abierto a la idea de incorporarse al Milan, en caso de que el club se ponga en contacto con él.

Cabe recordar que el Milan busca reestructurar su dirección deportiva desde la salida de Igli Tare, destituido por el propietario del club, Gerry Cardinale, a finales de mayo tras el fracaso del club en la clasificación para la Liga de Campeones.