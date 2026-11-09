Un gigante español al acecho: Zubimendi, al borde de abandonar el Arsenal

Martin Zubimendi se ha convertido en candidato a abandonar el Arsenal durante los últimos meses de la presente temporada, ante la necesidad del conjunto gunner de vender a varios de sus jugadores para equilibrar sus cuentas financieras.

El centrocampista español figura entre los nombres candidatos a la salida, con el interés del Atlético de Madrid en hacerse con sus servicios.

Según informó el diario español "As", el Atlético de Madrid es uno de los clubes más destacados interesados en incorporar a Zubimendi, aprovechando las buenas relaciones entre ambos clubes, además del deseo del jugador de recuperar su protagonismo y sentirse importante dentro del equipo.

El Arsenal necesita generar liquidez financiera lo antes posible, pues a pesar de la exitosa temporada que firma el equipo bajo la dirección de Mikel Arteta, las cuentas financieras no marchan como se desea.

El club planea renovar los contratos de solo tres de sus jugadores titulares, considerados elementos imprescindibles en la plantilla, mientras que el resto de los futbolistas quedarán disponibles para la venta con el fin de mejorar la situación económica y continuar con el mismo enfoque que siguió el club con Gabriel Martinelli, quien se marchó al Al-Hilal saudí por cerca de 70 millones de euros.

En estas circunstancias, se espera que varios jugadores cambien de destino durante los próximos meses, entre ellos Viktor Gyökeres, Mikel Merino y Zubimendi, además de otros nombres.

El Atlético de Madrid quiere aprovechar las turbulencias actuales dentro del Arsenal para no dejar escapar la oportunidad de fichar al jugador, ya que Zubimendi representa un viejo objetivo para el club madrileño.

El Atlético ya intentó tantear la posibilidad de incorporarlo cuando era jugador de la Real Sociedad, e incluso mantuvo contactos con su entorno para conocer su postura, pero el futbolista ya había llegado a un acuerdo con el club del norte de Londres en aquel momento.

Ahora, tras un inicio de temporada que no ha estado exento de tropiezos, Zubimendi se ha convertido en uno de los nombres candidatos a abandonar el Emirates Stadium en un futuro próximo, no por una disminución de su compromiso o por falta de calidad, sino como resultado de la necesidad financiera que se impone al club inglés.

A diferencia de la temporada pasada, durante la cual estuvo compitiendo hasta marzo por el premio al mejor fichaje de la Premier League, el papel de Zubimendi ha retrocedido de forma notable, hasta convertirse en una de las opciones de suplencia en la plantilla del equipo.

El fichaje de Bruno Guimarães, que se adaptó rápidamente al equipo campeón de la Premier League, vino a aumentar la dificultad de que Zubimendi tenga oportunidad de participar, ya que apenas le queda margen para competir por un puesto de titular.

El jugador solo ha participado en 380 minutos repartidos en 12 partidos desde el inicio de la presente temporada, y únicamente ha disputado un partido completo, que fue ante el Slavia de Praga en la Liga de Campeones, mientras que el resto de sus participaciones se han limitado a minutos reducidos, un balance pobre para un jugador en el que el Arsenal gastó 60 millones de euros para fichar hace menos de dos años.

El Arsenal busca recuperar el valor de la inversión que realizó para incorporar al centrocampista español, mientras que las buenas relaciones entre ambos clubes parecen un factor que podría facilitar el cierre de la operación, especialmente porque el caso de Julián Álvarez, que vivió movimientos durante el pasado verano, sigue presente en los pasillos del Emirates Stadium.

En consecuencia, no parece descartable que el Arsenal conceda al Atlético de Madrid una rebaja en el valor de la operación durante el periodo navideño, pero cerrar las negociaciones no será nada fácil, por supuesto, pese a que existe deseo y entusiasmo en el club madrileño por culminar el fichaje.