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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un gesto de lealtad... ¿Por qué Haaland cambió su nombre en la camiseta de Noruega?

Irak vs Noruega
Irak
Noruega
World Cup
E. Haaland
Irak
Noruega
EE. UU.

El delantero noruego debuta en el Mundial con una nueva equipación

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, generó dudas al aparecer con un nuevo nombre en su camiseta en su debut en el Mundial.

Haaland, que debutaba en un Mundial, marcó dos goles que dieron a Noruega un 4-1 sobre Irak en la primera jornada del Grupo I.

Hasta ahora aparecía solo como Haaland, pero en este torneo añadió el apellido materno, Braut, en honor a su familia.

Según el diario «Marca», Braut es el apellido de su madre, Gre Marita Braut, exportera de rugby 7. Al añadir ese apellido a su camiseta, Haaland rinde homenaje a ambos progenitores.

Además, ya usa ese nombre completo en sus redes sociales.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
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Irak
IRQ
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Noruega
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN

El martes 20 enfrentará a Senegal y el viernes 23 a Francia en la fase de grupos.

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