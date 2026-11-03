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imago-sport-1085355771.jpgMIS
Nino Duit
Traducido por

«Un ganador único»: Harry Kane, goleador del Bayern y mejor futbolista del mundo, cambia ligeramente de postura de repente

Liga de Campeones
FEATURES
Bayern Múnich
H. Kane
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
J. Mourinho
L. Yamal
K. Mbappe
C. Ronaldo
L. Messi

Una semana después de ganar el Balón de Oro, Harry Kane destacó lo singular de su elección, tanto por su estilo de juego como por su trayectoria, y lanzó alguna pulla a sus antiguos críticos.

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Antes de la entrega del Balón de Oro, Lamine Yamal y Kylian Mbappé hicieron campaña intensamente durante semanas (y de forma bastante bochornosa), mientras que Harry Kane, como buen y modesto caballero inglés, se mantuvo discretamente al margen y dejó que hablaran sus actuaciones sobre el terreno de juego.

Ahora que el delantero de 33 años del Bayern de Múnich ha sido elegido mejor futbolista del mundo pese a no haber hecho campaña por sí mismo, y que recibe elogios en todo el mundo, parece haber llegado para él el momento de hablar también un poco de sí mismo, de su trayectoria y de sus cualidades. Ahora también pasa al ataque con sus palabras.

La ocasión fue la rueda de prensa previa al partido de Champions League del Bayern de Múnich contra el Atlético de Madrid del martes (21:00 horas). «Tengo un estilo único y, en ese sentido, soy un ganador único del Balón de Oro», dijo Kane. 

«No hay muchos delanteros que jueguen como yo, que al mismo tiempo registren mis cifras y bajen al centro del campo y a la defensa para ayudar en muchas zonas distintas», explicó Kane, sorprendentemente centrado en sí mismo para lo que suele ser habitual en él. Incluso ve la posibilidad de dejar un legado: «Quizá esto cambie en el futuro la percepción de los nueves y ofrezca a los jóvenes jugadores otra forma de abordar esta posición. Estoy orgulloso».

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03 nov 2026

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José Mourinho influyó decisivamente en Harry Kane 

Un entrenador con el que Kane solo trabajó alrededor de un año y medio en su antiguo club, el Tottenham Hotspur, parece haber desempeñado un papel especial en su evolución hasta convertirse en un delantero completo: José Mourinho, que ahora vuelve a trabajar en el Real Madrid. «Cuando llegué al primer equipo del Tottenham, era más bien un nueve», recordó Kane. Su entrenador durante muchos años, Mauricio Pochettino, lo utilizaba como delantero centro clásico. 

«José me dio entonces más libertad. Sabía que el pase era uno de mis mayores puntos fuertes. Quizá no se notaba tanto porque se me veía como un delantero», contó Kane, que recordó en particular una «conversación con José sobre cómo aprovechar todo mi potencial. A partir de ese momento, mi juego cambió un poco».

Ese momento especial con el autodenominado «Special One» quedó, de hecho, grabado. Quiso la casualidad que Amazon Prime acompañara entonces a los Spurs durante la temporada con su serie «All or Nothing». Mourinho habló de cómo quería convertir a Kane en una «estrella de cine» del fútbol. Kane, que antes había dicho que quería alcanzar el nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, asintió. Siete años después, está donde estuvieron Messi y CR7.

En la temporada 2020/21 con Mourinho, Kane no solo fue el máximo goleador de la Premier League, sino que también registró el mayor número de asistencias. Desde su traspaso al Bayern de Múnich en 2023 por 100 millones de euros, ha continuado esa evolución de manera impresionante.

imago-sport-1085453106.jpgIMAGO

Kane y las diferencias con Yamal, Mbappé, Messi y Ronaldo

Probablemente Kane no repitió ninguna palabra en esta rueda de prensa tanto como «proud», «orgulloso». Exactamente una semana después de su elección como mejor futbolista del mundo, se percibía cuánto orgullo le produce el galardón. Sobre todo porque, a diferencia de sus rivales Yamal y Mbappé o de Messi y Ronaldo, ganadores habituales en el pasado, no era considerado una superestrella desde joven, no desprende el mismo glamour que ellos y nunca alcanzará su fama mundial.

«Mi camino fue un poco distinto al de otros ganadores del Balón de Oro. Después de momentos difíciles, especialmente al comienzo de mi carrera, quizá la gente no pensaba que llegaría a este nivel. Pero lo he conseguido gracias al trabajo duro, la resiliencia y la determinación», dijo Kane, antes de mostrarse de nuevo sorprendentemente atrevido y lanzar una indirecta a sus críticos: «La gente que sabe de fútbol y entiende el fútbol siempre ha sido seguidora mía, de cómo juego y de cómo afronto los partidos».

Kane recordó además las numerosas burlas que recibió en su día por pasar tanto tiempo sin ganar títulos. Antes de conquistar dos ligas y una Copa de Alemania con el Bayern de Múnich, no había logrado ni un solo título con el Tottenham, el club de sus amores. Especialmente dolorosa fue la derrota en la final de la Champions League de 2019 ante el Liverpool, precisamente en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde ahora visita al Atlético con el Bayern de Múnich.

«Tengo la oportunidad de borrar el doloroso recuerdo de 2019», dijo Kane. Quizá pueda hacerlo un poco este martes. Pero, sobre todo, el 5 de junio, cuando vuelva a disputarse aquí la final de la Champions League.

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