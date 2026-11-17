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Jürgen Klopp ya ha superado el mejor momento de Julian Nagelsmann en la Eurocopa disputada en casa, y lo hizo en un frío y lluvioso día de noviembre. Una joya de la selección alemana vivió su propio cuento de hadas, mientras que un gran ganador pasó, paradójicamente, inadvertido.

Es cierto que el duelo entre Alemania y Países Bajos tenía cierta tensión por la rivalidad entre vecinos y por la situación del grupo en la Liga de Naciones . En lo deportivo y también un poco más allá. Pero aquel frío lunes de mediados de noviembre en Berlín estaba, desde luego, muy lejos de tener la trascendencia social de un gran torneo, más aún de uno celebrado en casa.

Aun así, se respiraba euforia. Y no solo después de la arrolladora victoria por 5-0 de la selección alemana , sino ya antes del pitido inicial. La expectación en el Estadio Olímpico, las voces entonando el himno, las ganas de que empezara el partido: esta selección alemana es capaz de despertar entusiasmo incluso en una noche corriente de noviembre. Y no necesita para ello una Eurocopa en casa.

«Al salir al campo, todos estaban ya contentos, salvo los que llevaban una camiseta naranja. Pero todos los demás estaban realmente de nuestro lado», dijo entusiasmado el seleccionador Jürgen Klopp a la ARD tras el partido sobre el ambiente en la capital. Buena parte del mérito es suyo: está consiguiendo conectar emocionalmente con la gente y generar cercanía de forma auténtica. Sin tener que esforzarse por ello. O quizá precisamente porque no intenta forzarlo.

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Su predecesor, Julian Nagelsmann, necesitó el carácter extraordinario de un torneo en casa para lograr algo parecido. Si somos sinceros, en sus casi tres años al frente de la selección solo se palpó una euforia semejante alrededor de la Eurocopa de 2024 en Alemania. La magnitud del acontecimiento hizo que las emociones surgieran prácticamente solas; Nagelsmann y sus jugadores se subieron a esa ola, firmaron un buen torneo y entusiasmaron a la gente.

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Cuesta imaginar que a la selección alemana de Nagelsmann, cuya capacidad técnica como entrenador estaba fuera de toda duda, le hubiera bastado un partido de la Liga de Naciones a mediados de noviembre para conseguirlo. ¿Qué tiene Klopp que no tuviera su predecesor? Probablemente sea una cuestión de sensaciones, difícil de expresar con claridad. Pero hay un aspecto concreto que llama la atención: quizá Nagelsmann careció por momentos de la humildad ante la tarea que Klopp transmite con tanta autenticidad.

Puede deberse a que se encuentran en etapas muy distintas de sus carreras como entrenadores. Nagelsmann a veces parecía empeñado en dar a su equipo soluciones para absolutamente todas las situaciones; dicho de forma exagerada, quería ganar el partido desde el banquillo y demostrar lo gran técnico que es ( que se lo pregunten a Uli Hoeneß ). Klopp, en cambio, prefiere dar un paso atrás y subrayar que, aunque marca el rumbo y dirige al equipo, confía ante todo en sus jugadores para encontrar las soluciones sobre el césped, en lugar de dudar de ellos.

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Al menos esa era a veces la impresión: para Nagelsmann, el puesto de seleccionador era demasiado parecido al siguiente peldaño de su carrera. Klopp, por el contrario, transmite desde su primera rueda de prensa que ya no tiene nada que demostrarle a nadie ni quiere hacerlo. Incluso llegó a decir: «Jürgen Klopp no tiene una carrera después de la selección».

Así puede trabajar libre del miedo al fracaso. Y resulta más fácil creer al técnico de 59 años cuando, tras el triunfo sobre la Oranje, afirma: «He entrenado a tres clubes extraordinarios y me resultó muy fácil identificarme con ellos. Me encantó trabajar allí y ahora tengo la enorme suerte de poder trabajar para mi país. ¿Qué puede haber más grande? No hay nada más grande. Y así es exactamente como lo he sentido».

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Klopp muestra una mayor humildad ante su cometido. Sabe lo importante que es sumar a todo el país, conseguir que lo respalde, y se implica de una forma mucho más cercana para transmitir esa idea: «Este es un grupo muy especial en estos momentos. Y sé que eso ya se ha dicho unas cuantas veces. Nuestra responsabilidad ahora es hacerlo visible y mantenerlo así. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos mostrar una cara positiva. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Todos los que han estado aquí hoy se van a casa con una sonrisa», declaró el seleccionador alemán.

¿Por qué fue tan especial para Derry Scherhant el partido en Berlín?

Hay algo que Klopp hace mejor que Nagelsmann en la gestión de sus futbolistas: habla más con ellos. Ya lo han señalado varios jugadores. Desde Niclas Füllkrug hasta Florian Wirtz. Y, sobre todo, sabe reforzar mejor la confianza en sus capacidades, en vez de hacer que duden de ellas por las exigencias que les plantea.

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«Los chicos todavía se sorprenden a sí mismos. Seguro que Derry Scherhant no pensaba que podía hacer un partido así con la selección, tanto en ataque como en defensa», dijo, por ejemplo, sobre uno de los protagonistas de la exhibición ante Países Bajos . Hace unos meses, el atacante del SC Friburgo seguramente tampoco habría imaginado que acabaría el año con cuatro partidos internacionales e incluso un gol con Alemania en su trayectoria.

«¿Qué puedo decir? No podría haber salido mejor. Es realmente increíble, me lo he pasado en grande y estoy sencillamente feliz», declaró Scherhant a la ARD poco después del pitido final. En el minuto 41, encaró con el balón al defensa del Real Madrid Denzel Dumfries y disparó hacia el palo largo. El balón entró en la portería con un gran golpeo para adelantar a Alemania.

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Scherhant cayó de rodillas, abrió los brazos hacia el cielo y se mostró visiblemente emocionado. Cuando sus compañeros dejaron de abrazarlo, señaló con decisión el césped, como queriendo decir: este es mi estadio, mi ciudad, mi casa. «Una vez estaba con mi mejor amigo en el Estadio Olímpico y le dije: 'Si algún día no juego aquí, habré hecho algo mal'. Simplemente tenía la sensación de que algún día tenía que estar ahí abajo», contó recientemente el berlinés de nacimiento en una entrevista con Sports Illustrated.

Pero entonces jugar algún día en el Estadio Olímpico todavía parecía un sueño lejano. Incluso con el Hertha BSC, por supuesto; de la selección alemana, ni hablar. «Sé lo que se siente cuando no juegas en las categorías inferiores, cuando pasan por alto tu talento», dijo Scherhant hace unos días en una rueda de prensa con la selección alemana al hablar de su trayectoria.

Getty Images

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El Hertha tardó mucho en fijarse en él, así que tuvo que intentar llamar la atención en clubes berlineses más pequeños. Pero incluso en el Viktoria Berlín, por ejemplo, a veces no pasaba del banquillo en el equipo sub-17. Durante un tiempo, el sueño de convertirse en profesional pareció alejarse cada vez más. Lo que siempre distinguió a Scherhant fue su voluntad de mejorar. Además de entrenar con su club, dedicaba mucho tiempo a perfeccionar su técnica, su regate y su remate: «En los campos del Tennis Borussia y del Makkabi jugábamos constantemente duelos de uno contra uno o tirábamos a puerta. Son dos cosas que sigo disfrutando hasta hoy», explica.

Durante la pandemia de coronavirus, cuando jugaba en el Tennis Borussia y, más tarde, en el Berliner SC, tuvo que ingeniárselas para mantener esos entrenamientos adicionales, ya que muchos campos estaban cerrados. «Saltaba la valla todos los días, regateaba y tiraba a puerta una y otra vez. Por muy dura que fuera la pandemia para todo el mundo, futbolísticamente me ayudó mucho», contó en una ocasión a Sport Bild. «Si las autoridades vigilaban un campo, simplemente nos íbamos al otro: las instalaciones están una al lado de la otra», explicó a Sports Illustrated.

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Poco después, al comienzo de su segunda temporada en el equipo sub-19, el entonces joven de 17 años acabó fichando por el Hertha. «Significó mucho para mí que todavía pudiera incorporarme al Hertha a esas alturas. Fui el primer jugador en 13 o 14 años que llegó al club en su segundo año como sub-19», dijo Scherhant.

Tras dar el salto al primer equipo del Hertha, en 2025 llegó su fichaje por el Friburgo. Y, después de sus últimas actuaciones con Alemania, Scherhant no solo es ya un jugador consolidado en la Bundesliga, sino que, por ahora, también se ha ganado un puesto en la selección. Antes del partido en su Estadio Olímpico, contó que había conseguido 50 entradas para familiares y amigos.

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Tras aquellos deslumbrantes 90 minutos, celebró con retraso su 24.º cumpleaños. Scherhant estuvo incluso cerca de marcar un segundo y un tercer gol, pero se topó dos veces con el poste. Aun así, firmó una actuación formidable: encaró una y otra vez con valentía, generó peligro de gol y mantuvo ocupada a la defensa neerlandesa.

«Los dos saben jugar al fútbol, madre mía», elogió Klopp a Scherhant y a Brajan Gruda, su pareja en la otra banda, que también estuvo sobresaliente. «Pero lo que han trabajado y lo que han tenido que trabajar hoy ha sido tremendo. Y eso es lo que, al final, define a un equipo. Hay otros que también saben jugar al fútbol. Pero, en definitiva, lo que importa es la pasión y el esfuerzo que pones», afirmó Klopp, que también destacó el trabajo sin balón de la pareja.

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Un gran beneficiado por Klopp pasa inadvertido entre las estrellas

Scherhant y Gruda en primera línea; detrás de ellos, Lennart Karl y Said El Mala, otros dos jugadores de enorme talento para unas bandas tan importantes en el sistema de Klopp. El nuevo seleccionador está despertando un potencial que Nagelsmann también podría haber explotado, pero al que, de algún modo, no prestó suficiente atención. Apenas unos meses después del Mundial, en el que Leroy Sane todavía era titular, cuesta muchísimo imaginar que la estrella del Galatasaray pueda volver a tener oportunidades de jugar con Alemania a medio plazo.

Además, la asignatura pendiente del lateral derecho parece resuelta de pronto con Philipp Treu. Ante Países Bajos, también en su quinto partido internacional, volvió a mostrar una fiabilidad notable y parecía casi un veterano. ¿Los debates públicos sobre la posición adecuada para Joshua Kimmich, que tantas veces generaron ruido con Nagelsmann? Ya no existen, porque el capitán es titular en su mejor puesto, el centro del campo, y ahí seguirá.

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Su compañero en el doble pivote, como en el FC Bayern, fue Aleksandar Pavlovic en los dos últimos partidos de la selección. El joven de 22 años puede considerarse uno de los grandes ganadores de esta ventana internacional, aunque en el festival de goles ante Holanda pasó algo inadvertido entre los destellos de Gruda, Scherhant y Florian Wirtz.

Igual que en el 3-1 en Serbia, Pavlovic convenció el lunes por la noche en Berlín con su enorme calma con el balón, sus buenas decisiones de pase, su valentía para jugar en vertical y sus muchas carreras importantes sin balón. «Para mí, tiene que ser un líder por su forma de jugar. Siempre está en movimiento, siempre intenta darle continuidad al juego con precisión», elogió a Pavlovic el campeón del mundo y comentarista de la ARD Bastian Schweinsteiger.

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También destacó los numerosos cambios de orientación acertados de los dos mediocentros, que permitieron a los jugadores de banda encarar situaciones de uno contra uno. En este sentido, sobresalió la forma en que Pavlovic inició la jugada que acabó en el gol del 5-0 definitivo. En un saque de banda a la altura de la mitad de su propio campo, se ofreció para recibir, detectó el amplio espacio libre en el lado contrario, condujo el balón y volvió a abrir el juego hacia la derecha para Gruda, que dio continuidad al ataque que terminó en gol.

IMAGO / Kirchner-Media

Una acción que seguramente también gustó mucho a Klopp. «Vaya, resulta que también sabe jugar al fútbol», dijo para dedicarle un elogio especial a Pavlovic en la rueda de prensa posterior al triunfo en casa por 2-0 ante Serbia a principios de octubre. «Aunque quizá vosotros ya os hayáis acostumbrado a que el chico juegue así. Yo no lo conozco desde hace tanto».

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Así pues, Pavlovic lleva por ahora ventaja en la lucha por el puesto junto a Kimmich frente a Felix Nmecha, que también viene mostrando un buen nivel en el BVB, aunque está bajo el escrutinio de la crítica . Y Klopp parece haber encontrado así una pieza de la columna vertebral de su equipo, que, en el mejor de los casos, también juega junta en el club. «Tiene visión de juego, es fuerte en los duelos y tiene un gran despliegue físico», continuó Schweinsteiger con sus elogios a Pavlovic, a quien también atribuye un papel importante: «Para mí, es un factor muy importante en la selección».