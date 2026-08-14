El trío de exjugadores del Real Madrid, Dani Carvajal, David Alaba y Dani Ceballos, sigue sin equipo hasta el momento, tras abandonar al conjunto blanco este verano.

Carvajal y Alaba se marcharon del feudo del Santiago Bernabéu después de que finalizaran sus contratos, mientras que Ceballos puso fin a su relación con el club blanco tras alcanzar un acuerdo para rescindir su contrato, que se extendía hasta 2027.

El diario Mundo Deportivo confirmó que los tres jugadores buscan actualmente nuevos clubes para jugar en la temporada 2026-2027.

Carvajal, de 34 años, se estaba entrenando junto a Joselu en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, y ambos jugadores esperan allí la llegada de ofertas de los clubes interesados en su fichaje.

En cuanto a Alaba, de 34 años, se fue de vacaciones después del Mundial y se encuentra actualmente en Alemania a la espera de encontrar su nuevo destino. Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de su traspaso a la liga saudí, pero el defensa austriaco continúa por el momento sin club.

Por su parte, Dani Ceballos, de 30 años, también se entrenó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El nombre de Ceballos se ha vinculado con varios clubes que han mostrado interés en su fichaje, pero parece que está esperando a que el Real Betis encuentre la fórmula económica adecuada para completar la operación de su incorporación.

Por su parte, el diario As aclaró que los agentes de Ceballos trabajan en otras dos ofertas, al margen del Real Betis.

El Real Betis todavía carece del espacio necesario en el tope salarial para fichar a Dani Ceballos, quien explora sus opciones en el mercado de fichajes para no quedarse sin club al cierre del mercado.