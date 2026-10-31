Cuando los jugadores del Bayern de Múnich saltaron al campo del Allianz Arena, los aficionados de la grada sur desplegaron una pancarta dedicada a Harry Kane, que el lunes había recibido en Londres el Balón de Oro por sus destacadas actuaciones en la temporada 2025/2026.
«No es un showman, sino un futbolista como debe ser. ¡Felicidades, Harry!» (en alemán: «No es una estrella del espectáculo, sino un futbolista como debe ser. ¡Felicidades, Harry!»), decía la pancarta.
Más tarde, los dirigentes del FC Bayern también volvieron a rendir homenaje a su primer Balón de Oro desde el de Karl-Heinz Rummenigge en 1981. Poco antes del inicio del partido, Kane fue el último en saltar al césped, con el trofeo en la mano. Lo esperaban todos los jugadores, los directivos del FC Bayern, su esposa y sus cuatro hijos.
Tras besar a los miembros de su familia, Kane dijo: «Estoy muy orgulloso de ser jugador del Bayern de Múnich», y terminó su breve discurso con una palabra en alemán: «Gracias».
¿Qué inglés ganó el Balón de Oro antes que Harry Kane?
Telekom, patrocinador principal del Bayern, también había preparado algo en honor a Kane: esta vez, la T humana de Telekom situada en la grada opuesta del Allianz Arena era dorada en lugar de blanca. En las camisetas de los jugadores también lucía una T dorada.
El lunes, Harry Kane se impuso por un margen muy estrecho a Kylian Mbappé, del Real Madrid, en la votación de 100 periodistas especializados de los 100 países mejor situados en la clasificación mundial de la FIFA. Fue el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001.