Persiste el debate sobre si Lionel Messi, capitán de Argentina, mereció la tarjeta roja tras la victoria 3-0 sobre Argelia en la primera jornada del Mundial 2026.

La polémica surgió tras una entrada «violenta y temeraria» de Messi sobre el pie de Issa Mandi, que indignó a aficionados y analistas, quienes consideraron que el árbitro debió mostrarle la roja y revisar el VAR.

El exdefensa argelino Jamal Belamri opinó en el programa «Dorina Ghir» que el árbitro fue demasiado indulgente con Messi y que la falta merecía la roja.

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Y añadió: «El árbitro no se atrevió a tomar esa decisión y decidió pasar por alto la jugada, aunque el VAR ni siquiera intervino».

Y añadió con ironía: «Si hubieran expulsado a Messi, habrían desterrado al árbitro del planeta, y entiendo su decisión, pues se trata de una de las mayores estrellas de la historia del fútbol».

Sobre la selección argelina, añadió: «Vladimir Petković se equivocó con la alineación; no entiendo por qué no jugó Mahrez de inicio».

Y concluyó: «Hay que enderezar el rumbo ante Jordania y alinear a Mahrez desde el principio; es un jugador magnífico y nos aportará mucha fuerza».