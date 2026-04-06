Un fragmento del Inter-Roma protagonizado por Malen se vuelve viral: «¿Qué vudú es este?»

Yann Sommer fue ovacionado el domingo por la noche en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. El portero del Inter realizó una magnífica parada ante un remate de cabeza de Donyell Malen, lo que le ha valido el reconocimiento mundial.

El Inter dio un gran paso hacia el título de la Serie A el domingo por la noche. Gracias a la victoria por 5-2 sobre la Roma, el club cuenta ahora con nueve puntos de ventaja sobre su perseguidor, el AC Milan.

Tras el partido, Hakan Calhanoglu fue el gran protagonista por el 2-1 del Inter. El internacional turco conectó un disparo devastador desde 35 metros que se coló por la escuadra.

El portero Sommer también recibió elogios. En la segunda parte, Malen remató de cabeza un centro desde un tiro libre indirecto que rebotó en el suelo hacia la portería, tras lo cual todo el estadio pensó que era gol.









Sin embargo, Sommer logró despejar el balón de forma milagrosa, cambiando de mano mientras se lanzaba para alcanzar el balón. En X, la parada del suizo se está compartiendo mucho.

«¿Qué tipo de parada vudú es esta?», escribe alguien. Otro se pregunta si Sommer se ha convertido en Harry Potter.



