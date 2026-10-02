René van der Gijp considera que Cristiano Ronaldo (41) debería haberse retirado como internacional de Portugal después del Mundial. Johan Derksen cree que, sobre todo, es triste para el delantero, que parece haber dejado atrás sus mejores años en la selección portuguesa.
Según O Jogo, está «al cien por cien» confirmado que Ronaldo dejará la selección. La bomba estalló cuando el seleccionador Jorge Jesus no hizo salir al veterano ante Noruega, tras lo cual Ronaldo se marchó enfadado al término del partido.
«De verdad que no lo entiendo», arranca Van der Gijp en Vandaag Inside con su análisis sobre la polémica en torno a Ronaldo. «Eres el presidente de la federación portuguesa y fichas a un nuevo entrenador. Entonces le dices: hay una cosa que no va a pasar. Que esto termine rompiéndose entre peleas.»
«Simplemente vamos a hablar con Ronaldo: vamos a poner tu nombre a todo. Al estadio, al aeropuerto, a absolutamente todo. Pero vamos a organizar un partido de despedida, y se acabó», expone el analista de Dordrecht como, a su juicio, la manera ideal de despedir al delantero.
«Creo que él no se habría conformado con eso», interviene Johan Derksen. «Entonces, en un momento dado, hay que decirle: si no es por las buenas, será por las malas. No vamos a ponerte más», replica de inmediato Van der Gijp.
Derksen continúa: «Me parece realmente un final vergonzoso para un futbolista tan grande. Pero Ronaldo también es responsable de ello.»
«¿Por qué ibas a trabajar para llegar a una Eurocopa con 41 años? Eso no tiene ningún sentido. Simplemente retírate, hombre. Ha jugado 234 partidos internacionales, una auténtica barbaridad. Pero es una pena enorme», concluye Van der Gijp.