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El Santiago Bernabéu ya no es solo el escenario de las victorias y la gloria futbolística del Real Madrid. Se ha convertido en una enorme potencia económica y en uno de los grandes secretos de la superioridad del club blanco. Con gradas llenas, un ambiente excepcional que da un impulso extra a los jugadores y unas fuentes de ingresos que se multiplican gracias a sus modernas instalaciones, el estadio es hoy una mina de oro y un fortín difícil de asaltar, como reflejan las cifras dentro y fuera del terreno de juego.

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Según el diario español «AS», el Real Madrid está viviendo una temporada excepcional en casa, tras convertir el Santiago Bernabéu en un bastión que no conoce la derrota. El equipo ha disputado nueve partidos como local esta temporada y los ha ganado todos, con 30 goles a favor, una media de más de tres por encuentro, y solo siete en contra.

El Real Madrid está acostumbrado a imponer su dominio a los rivales en su estadio, pero lo que está ocurriendo esta temporada va más allá de lo habitual. La pasada campaña, el equipo se dejó ocho puntos en casa en LaLiga, mientras que el Barcelona logró un pleno de victorias en sus partidos en el Camp Nou.

Ahora, el conjunto blanco sigue ese mismo camino, aprovechando el fervor de una afición que arropa a los jugadores y les da una motivación extra para ganar. Así, el Bernabéu se ha convertido en una de las armas más importantes de José Mourinho en la pelea por los títulos.

El duelo ante el PSV fue testigo de la gran afluencia de público, al registrar la mayor asistencia de la temporada con 76.176 espectadores, con el estadio lleno hasta la bandera.

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Tras la remodelación, el aforo del Bernabéu varía según la competición y los requisitos de organización y seguridad: alcanza unos 78.000 espectadores en los partidos de LaLiga, mientras que baja a algo más de 76.000 en las competiciones europeas, conforme a las exigencias de la UEFA.

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El partido contra el PSV no fue una excepción, ya que la asistencia ha superado la barrera de los 71.000 espectadores en todos los encuentros del equipo en casa hasta ahora. La cifra más baja se registró ante el Rayo Vallecano, con 71.898 espectadores, mientras que los partidos contra la Real Sociedad y el Málaga, el pasado mes de agosto, reunieron a 72.226 y 74.858 espectadores, respectivamente, pese a coincidir con el periodo de vacaciones estivales en la capital española.

En total, el Bernabéu ha acogido a más de 666.000 espectadores, con una media de 74.040 aficionados por partido, lo que refleja el enorme interés por ver al conjunto blanco desde la grada.

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Entradas caras, pero la demanda no baja

Conseguir una entrada para ver al Real Madrid en su estadio ya no es tarea fácil, sobre todo por la creciente demanda y la disposición de los aficionados a pagar grandes cantidades para seguir al equipo.

Las entradas para el próximo partido entre el Real Madrid y el Alavés parten de 75 euros en el cuarto anfiteatro, detrás de la portería, y llegan a los 120 euros en esa misma zona. En la tribuna principal, la entrada cuesta 235 euros en el lateral y 195 euros detrás de la portería, lo que convierte esta zona en la más solicitada después de los palcos VIP.

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Más allá de los beneficios deportivos y del apoyo de la afición, el Bernabéu se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento económico del Real Madrid, después de que el coste de su remodelación superara los 1500 millones de euros, incluidas las obras y los intereses de los préstamos que el club obtuvo para financiar el proyecto.

Las cifras muestran la magnitud de la transformación. En la temporada 2018-2019, la última antes del inicio de las obras y de la pandemia de coronavirus, los ingresos del estadio alcanzaron los 174 millones de euros, el 23 % de los ingresos totales del club, que ascendieron a 757 millones de euros.

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Sin embargo, en las cuentas de la temporada 2025-2026, los ingresos del Bernabéu se dispararon hasta los 363 millones de euros, cerca del 30 % de los ingresos totales del Real Madrid, que llegaron a los 1221 millones de euros. Es decir, más del doble de lo que generaba el estadio hace unos años.

Estas cifras no incluyen los ingresos por conciertos, que siguen en suspenso a la espera de que se completen los trámites y las mejoras relacionadas con el aislamiento acústico y la reducción del ruido. José Ángel Sánchez, director general del club, aseguró en la última asamblea general que su regreso ya es posible desde el punto de vista legal, aunque todavía no se ha anunciado una fecha concreta.

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Por otro lado, el resto de actividades comerciales y de ocio siguen generando ingresos crecientes: desde el museo y los palcos VIP hasta la pasarela «Skywalk», inaugurada en colaboración con el Cirque du Soleil, pasando por los eventos comerciales, los restaurantes y el mercado gastronómico.

Además, el estadio acoge partidos de la NFL por segundo año consecutivo, y el club tiene la intención de seguir albergando este evento a largo plazo.

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Las ambiciones económicas del Real Madrid parecen aún mayores para la próxima etapa, ya que el presupuesto de la presente temporada prevé que los ingresos del estadio crezcan un 16 %, con un aumento de 57 millones de euros, hasta alcanzar los 420 millones de euros.

De este modo, el Santiago Bernabéu ya no es solo un fortín que protege las aspiraciones del Real Madrid sobre el césped, sino que se ha convertido en una auténtica empresa económica que combina la fabricación de victorias con la generación de riqueza, y que le da al club blanco un arma adicional para seguir dominando tanto en lo deportivo como en lo financiero.