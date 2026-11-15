¡Un final de cuento de hadas! Alan Ruschel, superviviente del accidente aéreo del Chapecoense, logra el ascenso a la Serie A brasileña en su último partido antes de retirarse

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Alan Ruschel ha colgado oficialmente las botas y ha puesto fin a una de las carreras más emotivas e inspiradoras del fútbol mundial. El veterano defensa, que sobrevivió milagrosamente al accidente aéreo del Chapecoense en 2016, se despidió como soñaba al ayudar al Juventude, el club de su infancia, a lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol brasileño.

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Una despedida soñada en el Jaconi

En una escena digna de un guion de Hollywood, Ruschel puso fin a su carrera profesional de la mejor manera posible: logró el ascenso a la máxima categoría brasileña con el Juventude, el club de su infancia, al que regresó en 2023. Es un extraordinario capítulo final para el jugador de 37 años, uno de los seis supervivientes del accidente aéreo de 2016 en Colombia que se cobró 71 vidas, entre ellas las de 19 jugadores del Chapecoense y miembros del cuerpo técnico. Pese a sufrir graves lesiones y someterse a una operación de columna vertebral, volvió al campo un año después.

Al recordar su estrecho vínculo con el club, el veterano destacó la simetría de su trayectoria. «Llegué aquí en 2007 con el club en la Serie A y me voy dejándolo también allí», declaró Ruschel a una cadena de televisión brasileña tras el pitido final.

Superar la mayor de las tragedias

La retirada de Ruschel pone fin a una carrera marcada por una resistencia extraordinaria tras el accidente aéreo de 2016 en Colombia. El jugador recibió una despedida a la altura en el estadio Alfredo Jaconi. Antes del inicio del partido, los aficionados lo llevaron a hombros hasta el estadio. Después, saltó al campo desde el banquillo en el minuto 74 para ayudar a asegurar la victoria por 2-0 ante el Botafogo y, al terminar, dio una emotiva vuelta de honor.

En una emotiva publicación en redes sociales compartida en vísperas de su último partido, el defensa recordó el día que cambió su vida por completo. «El fútbol me ha dado momentos maravillosos, pero la vida me ha puesto ante desafíos que nunca imaginé. El 29 de noviembre de 2016, un día que cambió mi vida para siempre. Perdí amigos, compañeros y personas con las que compartía sueños y proyectos», escribió.

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El propósito de una segunda oportunidad

El superviviente habló abiertamente del camino espiritual y personal que ha recorrido desde aquella fatídica noche en Colombia. Reconoció que nunca tuvo la certeza de que volvería al deporte profesional, pero sentía el impulso de seguir adelante. «Y Dios me dio una segunda oportunidad. No sabía si podría volver a jugar al fútbol, pero creía que, si estaba aquí, mi vida aún tenía un propósito», añadió.

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Ruschel también destacó la importancia de poder dejar el fútbol por decisión propia, en lugar de verse obligado a hacerlo por una lesión o por las circunstancias. «Y hoy tengo el privilegio de poder elegir el momento de despedirme», afirmó en su mensaje de despedida.

Escuchar al cuerpo

Aunque conservaba las ganas de jugar, Ruschel confesó que las exigencias físicas del fútbol profesional habían acabado pasándole factura. Su despedida festiva contrastó con la suerte de su antiguo club, el Chapecoense, que descendió de inmediato de nuevo a la Serie B tras ganar solo cuatro de sus 34 partidos de liga. En la práctica, el Juventude ocupó su lugar en la máxima categoría brasileña.

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«Mi cuerpo ya no respondía. Me sometí a dos operaciones de rodilla consecutivas, así que estaba empezando a luchar contra mi propio cuerpo. Ya no funcionaba, aunque estar en el campo siempre fue un placer», admitió Ruschel.