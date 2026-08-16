Un fichaje neerlandés enciende la competencia entre el Real Madrid y el Barcelona

El neerlandés Kees Smit (20 años), centrocampista del AZ Alkmaar, entra en el radar de los grandes clubes europeos como uno de los talentos emergentes más destacados que se han impuesto con fuerza desde hace 3 temporadas, concretamente desde que lideró a su equipo hacia el título de la Liga de Campeones juvenil en 2023.

El conjunto neerlandés había eliminado al Real Madrid en los cuartos de final, en la única derrota del equipo que entonces dirigía Arbeloa, quien no pudo hacer nada ante la escuadra que se coronó campeona gracias al brillo de Smit y Wanner (jugador del Bayer Leverkusen) como las figuras más destacadas del torneo.

Se acerca el momento de que Smit sea uno de los nombres más apasionantes del mercado de fichajes.

Según el diario español "As", los rumores sobre el futuro del cerebro del AZ Alkmaar se suceden desde entonces, especialmente desde el pasado verano.

El Atlético de Madrid había intentado ficharlo en el pasado mercado invernal, pero los directivos del equipo neerlandés se negaron a aprobar la operación, frustrándose así el deseo del cuerpo técnico de los rojiblancos de incorporar a un jugador que se espera que sea uno de los elementos destacados en el panorama europeo.

Kees Smit se impuso como pieza fundamental en las filas del equipo neerlandés tras su brillante actuación en Valdebebas, donde todos los indicios apuntaban a la posibilidad de que se sumara a la lista de Koeman para disputar el Mundial, pero el exentrenador del Barcelona prefirió apostar por elementos más experimentados, a excepción de Hato, mientras que las edades del resto de los jugadores superaban los 24 años.

Esto provocó un cambio en la dirección técnica de la selección con la llegada de Xavi Hernández al cargo, en un momento en que pocos dentro de los Países Bajos entendieron el motivo de la exclusión de Smit de la lista final que incluyó a 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos.

El joven jugador del AZ Alkmaar busca su próximo destino junto al agente Jorge Mendes, en medio de un creciente interés de clubes de la Premier League.

A pesar de las ofertas inglesas, el centrocampista, que se distingue por su dominio de ambas piernas y su capacidad para romper líneas mediante pases combinados, prefiere dar el salto a LaLiga.

Tres clubes españoles se mueven entre bastidores en la operación con distintos grados de interés: el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona, teniendo en cuenta que este último se centra actualmente y por completo en cerrar el fichaje de Rodri.

El Atlético de Madrid ya ha cerrado el fichaje de Morten Hjulmand, un jugador con características similares a las de Smit, aunque con un estilo de tendencia más defensiva, mientras que el Real Madrid considera su plantilla cerrada por el momento a la espera de cualquier salida.

El centrocampista del AZ Alkmaar permanece dentro del radar de intereses del club blanco junto a otros nombres, sin que se haya producido hasta ahora ningún movimiento oficial en Valdebebas en relación con el jugador neerlandés.

Por su parte, José Mourinho busca jugadores con un estilo similar al de Bernardo Silva, ya que el joven Smit sabe moverse como la estrella portuguesa en todas las posiciones del centro del campo.

Kees Smit no descarta permanecer una temporada más en las filas de su equipo para continuar su desarrollo y obtener más minutos y responsabilidad, siempre que se acuerde cerrar su traspaso de cara a la temporada 2027-2028, lo que mantiene abiertas todas las posibilidades.

El precio del jugador podría rondar los 60 millones de euros, una cifra muy alejada de los 95 millones de euros con los que el Liverpool podría cerrar el fichaje de Wharton del Crystal Palace.