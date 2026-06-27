«Un fichaje inesperado»... El Chelsea cierra el primer fichaje de la era Alonso

El Chelsea cerró su primer fichaje del verano antes de que Xabi Alonso asuma sus funciones el 1 de julio. El club alcanzó un acuerdo verbal con el centrocampista suizo Granit Xhaka, procedente del Sunderland, lo que facilita la reconstrucción del equipo tras una temporada decepcionante.

Según Sky Alemania, el club ya pactó las condiciones personales con el internacional suizo, autor de 149 partidos con su selección, y negocia con el Sunderland para formalizar el traspaso, pues el jugador tiene contrato hasta 2028.

El fichaje se produce bajo la presión directa de Xabi Alonso, cuyo nombramiento como entrenador del Chelsea fue anunciado oficialmente a mediados del pasado mes de mayo, pocos meses después de su salida del Real Madrid, El técnico español quiere volver a contar con su ex capitán en el Bayer Leverkusen, pieza clave del doblete de Bundesliga y Copa de Alemania en 2023-2024.

Chaka, con amplia experiencia en la Premier League con Arsenal y Sunderland —equipo al que llevó a una clasificación histórica para la Europa League—, aporta liderazgo y calidad al centro del campo, aspectos que el Chelsea necesita tras un bajón de rendimiento.

En el mercado, el Chelsea ya cedió a Mark Cucurella al Real Madrid, mantiene a Enzo Fernández en la órbita blanca y espera fichar a Valentin Barco, del Estrasburgo.

El mayor escollo es convencer al Sunderland de que ceda a su capitán, quien ahora disputa el Mundial 2026 con Suiza, mientras los Blues apuestan por recuperar la lucha por la Premier bajo la batuta de Xabi Alonso.