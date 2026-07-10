¿Un fichaje ideal para el Ajax en el Mundial? «Es mejor que Sean Steur»

Si Henk Spaan fuera director técnico del Ajax, habría fichado a Azzedine Ounahi. Así lo escribe en su columna diaria en Het Parool.

Este verano, Spaan escribe sobre el Mundial, pero por segundo día consecutivo menciona a Sean Steur, quien fichó por el Newcastle United.

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Esta vez usa el Francia-Marruecos (2-0) como excusa para insistir: «El “diez” marroquí, Ounahi, que suele rebosar talento, solo creó peligro una vez, cerca del final».

«Por cierto, el valor de mercado de este jugador del Girona es de solo 10 millones de euros. ¿Algo para el Ajax, quizá? Es mejor que Steur, eso sí», opina Spaan.

Parece que Steur se ha ganado la antipatía de Spaan, quien en su temporada de consagración en el Ajax aún lo alababa sin reservas.

Ounahi, de 26 años, con contrato en Girona hasta 2030, trabajó el curso pasado con Míchel y Daley Blind.

Ese dúo ya fichó por el Ajax. También se ha vinculado al equipo de Ámsterdam a los delanteros ucranianos Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat, del descendido Girona.