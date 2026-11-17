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Gracias a Sadio Mane, Desire Segbe llegó en su día al Bayern de Múnich. Ahora, la estrella senegalesa ha vuelto a ayudar a su mejor amigo y lo ha convertido en director deportivo del Bourges FC francés.

Sadio Mane llegó al Bayern de Múnich procedente del Liverpool FC en 2022, precedido de grandes expectativas y acompañado de su mejor amigo: un tal Desire Segbe, de Benín. Al principio, Segbe llevaba habitualmente a Mane a los entrenamientos; después, empezó a seguir las sesiones desde un balcón de la Säbener Straße y, de repente, jugaba en el filial del Bayern. Para facilitar la adaptación del nuevo fichaje, que había costado 32 millones de euros, el club muniqués decidió entonces contratar también a su mejor amigo. Fue uno de los fichajes más insólitos de la historia del Bayern de Múnich.

Mane y Segbe se conocen de Generation Foot, la cantera senegalesa, y más tarde jugaron juntos durante un breve periodo en el FC Metz. Mane se convirtió en una estrella mundial en el Liverpool FC, mientras que Segbe pasó por Luxemburgo, Eslovaquia, Rumanía y clubes franceses de categorías inferiores antes de que ambos se reencontraran en Múnich.

Mane acabó siendo un fichaje fallido para el Bayern de Múnich y, tras una temporada decepcionante, se marchó por 30 millones de euros al Al-Nassr de Arabia Saudí, donde el extremo izquierdo, ahora de 34 años, sigue jugando. Segbe permaneció unas semanas más en Múnich. En septiembre de 2023, él también se despidió finalmente del Bayern. Lo hizo con unas cifras bastante notables: doce goles en 28 partidos con el filial en la Regionalliga Bayern. Incluso llegó a llevar el brazalete de capitán en una ocasión.

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El Bourges FC lucha por evitar el descenso a la quinta categoría

Después, Segbe jugó en Bélgica y Polonia y, más recientemente, volvió a competir en categorías inferiores de Francia. A principios de noviembre puso fin a su carrera como futbolista en el SR Colmar, a los 33 años. Solo unos días más tarde anunció su nuevo cargo, que también debe a su mejor amigo. Segbe es desde ahora director deportivo del Bourges FC, equipo de la cuarta categoría francesa que pertenece a Mane desde 2023.

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«Un nuevo reto que me permitirá poner mi experiencia, mis conocimientos y mi pasión por el fútbol al servicio de un proyecto común», escribió Segbe en sus redes sociales. «Agradezco al club la confianza. Afronto este nuevo capítulo con mucho compromiso y determinación».

El club, con sede en la ciudad homónima de 64.000 habitantes situada en el centro geográfico de Francia, lucha actualmente por evitar el descenso a la quinta categoría desde una cuarta división dividida en tres grupos. Su plantilla cuenta con numerosos jugadores africanos: ocho proceden de Senegal, el país natal de Mane, y uno, como Segbe, de Benín.