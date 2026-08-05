El Arsenal se ha acercado a cerrar uno de los mayores fichajes del mercado de traspasos de verano, después de alcanzar un acuerdo con el Newcastle United para incorporar al capitán del equipo, el brasileño Bruno Guimaraes.

El fiable periodista italiano Fabrizio Romano confirmó, a través de su cuenta oficial en la plataforma X, que la operación está cerrada, empleando su célebre expresión "Here We Go" e indicando que el Arsenal finalizó su acuerdo con el Newcastle tras largas negociaciones, además de haber alcanzado ya un acuerdo con el jugador sobre los términos personales desde el pasado mes de julio.

Romano precisó que el valor de la operación asciende a 75 millones de libras esterlinas, con lo que Guimaraes se convierte en el fichaje más reciente del entrenador español Mikel Arteta de cara a la nueva temporada.

El Arsenal había entrado en negociaciones directas con el Newcastle durante los últimos días, después de que los contactos pasaran de la fase de intermediarios a conversaciones oficiales entre ambos clubes, ante el deseo del Arsenal de reforzar el centro del campo con una de las principales estrellas de la Premier League.

Informes anteriores señalaron que el Arsenal presentó en un principio una oferta por valor de 70 millones de libras esterlinas, pero el Newcastle la rechazó, exigiendo una contraprestación económica mayor, antes de que las negociaciones lograran finalmente alcanzar un acuerdo definitivo.

Guimaraes, de 28 años, mostró su deseo de vestir la camiseta del Arsenal, lo que contribuyó a facilitar el desarrollo de las negociaciones entre todas las partes hasta llegar al acuerdo definitivo.

Mikel Arteta ya había insinuado anteriormente los movimientos de su club en el mercado de traspasos, asegurando que la dirección del Arsenal trabaja con firmeza para reforzar la calidad del equipo y aumentar la competencia entre los jugadores, de modo que se garantice que el conjunto siga peleando por todos los títulos.

Guimaraes es uno de los centrocampistas más destacados de la Premier League, después de mantener un nivel notable con el Newcastle, donde marcó 9 goles y dio 8 asistencias en las distintas competiciones durante la pasada temporada, con lo que su esperado traspaso refuerza las aspiraciones del Arsenal de conservar el título de la Premier League y competir con fuerza en la Liga de Campeones de Europa.