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El Real Madrid no esperó a la apertura del mercado de fichajes de verano para iniciar sus movimientos, y ya ha comenzado a dibujar los contornos de su proyecto de futuro al cerrar un fichaje que se prepara para vestir la camiseta blanca en el verano de 2027, en paralelo a otros movimientos de carácter especial dentro de los pasillos del club merengue, relacionados con promesas electorales que Florentino Pérez hizo a su afición.

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Según lo informado por el portal "Foot Mercato" francés, citando al diario español "Marca", el Real Madrid ha alcanzado un acuerdo definitivo para fichar a Latif Isman, el joven centrocampista ghanés de las filas del club Logroñés, en lo que sería la primera operación del club merengue de cara al verano de 2027.

El jugador de 20 años ha estado bajo un seguimiento minucioso por parte de los ojeadores del Real Madrid y de su dirección deportiva a lo largo de varios meses, antes de que las negociaciones se intensificaran durante las últimas semanas, hasta llegar a un acuerdo que puso fin a la competencia con varios clubes que habían mostrado interés en hacerse con sus servicios.

Se espera que Isman llegue a la capital española en el verano de 2027, para iniciar su andadura con el Real Madrid Castilla, en un paso que busca brindarle la oportunidad de desarrollarse y adquirir experiencia dentro de la estructura del club, antes de plantear su promoción al primer equipo en el futuro.

El centrocampista ghanés nació el 1 de noviembre de 2006, y comenzó su trayectoria futbolística en la academia del club SD Logroñés, antes de ir ascendiendo en sus filas y llegar al primer equipo, con el que logró llamar la atención gracias a sus cualidades técnicas y a su capacidad para desempeñar diversos roles en el centro del campo.

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Durante la presente temporada, Isman se ha ido ganando un lugar progresivamente en los planes de su entrenador Unai Mendía, tras disputar 10 partidos de liga, 8 de ellos como titular, con un total de 619 minutos, y logró ofrecer una asistencia decisiva.

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La dirección del Real Madrid considera que el jugador posee unas cualidades técnicas y físicas que lo hacen capaz de aportar al mediocampo, especialmente ante la búsqueda constante del club de jóvenes talentos que puedan desarrollarse y aprovecharse a largo plazo, de acuerdo con la filosofía de fichar a elementos prometedores antes de que alcancen la cima de su valor de mercado.

Pese a tener resuelto su futuro con el club español, Isman se plantea un objetivo claro durante el periodo restante de su experiencia actual, que consiste en ayudar al Logroñés a lograr el ascenso a la Segunda División, antes de afrontar su nuevo reto dentro de los muros del Real Madrid.

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Este movimiento llega en un momento en el que el equipo merengue continúa su lucha por el título de LaLiga, pues ocupa el segundo puesto con 30 puntos, a tres puntos del líder Barcelona, tras disputarse 12 jornadas de la competición.

Pérez cumple su promesa electoral

En otro orden de cosas, el Real Madrid ha comenzado a poner en marcha una de las promesas más destacadas que hizo su presidente Florentino Pérez durante su campaña electoral, tras iniciar los contactos con los socios del club para organizar la entrega de una camiseta conmemorativa exclusiva y gratuita, en un gesto que busca reforzar la relación entre la directiva y la base de socios.

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Pérez se había comprometido, antes de ser reelegido presidente del club en junio de 2026, a entregar a cada socio una camiseta oficial especial de forma anual, sin distinción por edad, una promesa que el club ha comenzado a convertir en realidad notificando a sus socios el mecanismo para obtener el regalo.

La camiseta llevará el nombre de "La Socia", y no estará disponible para la venta al público, pues su obtención se limitará a los socios registrados del club, con un emblema distintivo asignado a la identidad de este colectivo. Asimismo, cada temporada se lanzará un nuevo diseño, de manera que la camiseta se convierta en un regalo anual exclusivo.

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El Real Madrid ha enviado una notificación oficial a sus socios en la que explica los pasos para solicitar la camiseta, de modo que podrán acceder a la oficina electrónica de atención al socio hasta el 30 de diciembre de 2026, elegir el grupo de edad, ya sea para adultos o niños, además de determinar la talla deseada, en función del stock disponible.

El club ha insistido en la necesidad de completar los datos requeridos, advirtiendo de que no especificar el grupo y la talla supondrá el envío de una camiseta según el stock disponible, sin garantía de atender la elección personal del socio. Asimismo, ha instado a sus socios a actualizar sus datos, incluyendo la dirección completa, el número de teléfono y el correo electrónico, para garantizar que el regalo llegue correctamente.

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Es importante distinguir entre esta camiseta exclusiva y la camiseta del 125 aniversario de la fundación del Real Madrid, ya que se trata de dos diseños diferentes; el primero está destinado a los socios del club dentro de la promesa electoral de Pérez, mientras que la empresa "Adidas" se encarga del diseño de la camiseta destinada a la celebración del aniversario de la fundación del club merengue.

Según las filtraciones, se espera que la camiseta del 125 aniversario salga a la venta a principios del año 2027, antes de que llegue la fecha oficial de la fundación del Real Madrid, el 6 de marzo del mismo año, de modo que el club viva así una celebración excepcional que combine su rica historia con sus planes de futuro.