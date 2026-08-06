El club escocés Celtic ha cerrado el fichaje del extremo egipcio Haitham Hassan procedente del Real Oviedo español, con un contrato que se extiende por cuatro años, hasta el verano de 2030, según reveló el reputado periodista Georgios Tsarouchas.

Tsarouchas confirmó, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", que el acuerdo se ha alcanzado al 100% entre todas las partes, señalando que el jugador egipcio aceptó la oferta presentada por el campeón de Escocia, mientras que el Real Oviedo mostró su disposición a aprobar la salida de su estrella, quedando aún pendientes algunas primas en la negociación final.

El contrato incluye una cláusula que otorga una cuantiosa prima económica a Haitham Hassan y a su exclub, el Real Oviedo, en caso de que el Celtic logre clasificarse para la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, algo a lo que el periodista ya había hecho referencia en un informe anterior con fecha del 26 de julio pasado.

El Celtic realiza intensos esfuerzos para completar el fichaje, que Tsarouchas calificó de "enorme", para hacerse con quien denominó "la estrella del Mundial y la estrella egipcia", ante el gran interés que despierta el jugador tras su destacada actuación frente a Argentina. El Real Oviedo pide una cantidad que oscila entre los 6 y los 7 millones de euros para desprenderse de su jugador.

El fichaje cuenta con la competencia de otros clubes españoles e ingleses que han mostrado su deseo de incorporar al extremo egipcio, que se ha convertido en un "jugador digno de seguir" según Tsarouchas, después de imponerse como uno de los talentos emergentes más destacados de LaLiga.